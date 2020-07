Δοκίμασε την... εξωτική εμπειρία του Κατάρ με την φανέλα της Αλ Ντουχαΐλ, αλλά μετάνιωσε. Από την μια η διακοπή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και, από την άλλη, το αρκετά χαμηλό επίπεδο του πρωταθλήματος, μάλλον... ξενέρωσαν τον Μάριο Μάντζουκιτς.

Ο Κροάτης επιθετικός ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα για να μείνει ελεύθερος και, παρ' ότι είναι 34 ετών, δεν θα μπορούσε να μην είναι περιζήτητος ένας ποδοσφαιριστής που στάθηκε εξαιρετικά σε Βόλφσμπουργκ, Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης και Γιουβέντους.

«Ήρθα σε συμφωνία για να λύσω κοινή συναινέσει το συμβόλαιο. Ευχαριστώ για την φιλοξενία και την εμπιστοσύνη που έτυχα στο Κατάρ. Εύχομαι κάθε τύχη στον σύλλογο και στην ομάδα για το μέλλον τους» έγραψε ο Μάντζουκιτς στο προφίλ του στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in Qatar and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V

— Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) July 5, 2020