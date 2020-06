Η ήττα από την Ζάλτσμπουργκ στο επίσημο restart της αυστριακής Bundesliga δεν συνοδεύτηκε με γκολ για τη Ραπίντ Βιέννης, αλλά η επιστροφή εντός έδρας την απογείωσε. Τεσσάρα επί της Στουρμ Γκρατς, με τον Ταξιάρχη Φούντα να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή, συμμετέχοντας στα τρία εξ αυτών και να σφραγίζει δυναμικά την επάνοδό του στα γήπεδα.

Δύο ασίστ στα ισάριθμα γκολ του Αρασέ στο 25' και το 28' έβαλαν τις βάσεις για την επικράτηση, με τον Έλληνα επιθετικό να γίνεται και ο ίδιος σκόρερ στο 78', έχοντας προηγηθεί το εύστοχο πέναλτι του Σβαμπ.

Αυτό ήταν και το 15ο γκολ του στη φετινή σεζόν μετά από 22 παιχνίδια, επίδοση που τον φέρνει στην 4η θέση της λίστας των σκόρερ και με τον Έρλινγκ Χάαλαντ που σταμάτησε στα 18 να έχει αποχωρήσει για την Ντόρτμουντ.

Ταυτόχρονα, το τρίποντο βοήθησε τη Ραπίντ να πιάσει την Βόλφμσμπεργκερ στη 2η θέση των play-offs και να παραμείνει σε τροχιά Champions League.

GOAL @skrapid! 4-0! Taxi #Fountas adding his name to the scoresheet, he really couldn't miss from six yards out.

A day to forget for Sturm fans everywhere. #SCRSTU pic.twitter.com/gI1OBQ7ooO

— The Other Bundesliga (@OtherBundesliga) June 7, 2020