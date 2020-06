Η Πόρτο τιμά το ιατρικό προσωπικό αλλάζοντας το logo του χορηγού της (pics & vid)

Υπό κανονικές συνθήκες η πορτογαλική μάρκα μπύρας «Super Bock» είναι ο χορηγός στο πίσω μέρος της φανέλας της Πόρτο. Αλλά για τον αγώνα επανέναρξης του πρωταθλήματος, το βράδυ της Τετάρτης (03/06) εναντίον της Φαμαλικάο ο σύλλογος «τροποποίησε» το logo του χορηγού για να το μετατρέψει σε «Super Doc».

Με αυτή την αλλαγή οι «δράκοι» θέλησαν να δώσουν τα εύσημα στο νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, για την μεγάλη μάχη που έδωσε όλο αυτό το διάστημα με τον κορονοϊό.

«Η Πόρτο και η Super Bock αποτίουν φόρο τιμής σε όλους εκείνους που ήταν στην πρώτη γραμμή κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του συλλόγου.

Porto and sponsor Super Bock have changed the back of their shirts to read ‘Super Doc’ to pay tribute to medical workers during the COVID-19 pandemic pic.twitter.com/5rvWF9QfQ7

