Έχοντας κατακτήσει το Μουντιάλ του '98 και πετυχαίνοντας δυο γκολ στον τελικό με τη Βραζιλία, ο Ζινεντίν Ζιντάν θα γινόταν και Πρωταθλητής Ευρώπης σ' εκείνο το τουρνουά του 2000 που συνδιοργανώθηκε από Βέλγιο και Ολλανδία.

Στον προημιτελικό με την Ισπανία πραγματοποίησε μαγική εμφάνιση, πέτυχε γκολ με απευθείας φάουλ και το βίντεο εκείνης της αναμέτρησης επανήλθε στην επιφάνεια μέσω social media, προσφέροντας πραγματική ποδοσφαιρική παράσταση από τον «Ζιζού»...

Throwback to when Zinedine Zidane dropped one of the greatest performances ever at Euro 2000 against Spain. Artistry. pic.twitter.com/gbRDhig1co

— FutbolBible (@FutbolBible) March 30, 2020