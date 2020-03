Ο Τζέιμσον σίγουρα είναι από τους πιο κολλημένους ανθρώπους που θα μπορούσε να εντοπίσει κανείς σε ό,τι αφορά τα video – games και τη ζωή που διαθέτουν οι gamers για να πετύχουν τους στόχους που βάζουν στην εικονική πραγματικότητα.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, λοιπόν, είχε φτάσει σε σημείο να πάρει λάπτοπ σε γάμο που είχε βρεθεί ως καλεσμένος διότι... δεν ήθελε να αφήσει την Transfer Deadline Day ανεκμετάλλευτη. Έχει ανέβει στην ανοιχτή οροφή τουριστικού λεοφωρείου για να κάνει τον γύρο της περιοχής τραγουδώντας το We Are the Champions όταν πήρε το Champions League με την αγγλική ομάδα, Blyth Spartans από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες.

Μάλιστα, όταν ανέλαβε για λίγο την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας του Καμερούν, προσπάθησε να μάθει απ' έξω κάθε στίχο του εθνικού ύμνου γιατί: «Ήθελα να δείξω ότι δεν ήταν απλά μια δουλειά από την οποία πληρωνόμουν, αλλά ήθελα να έχω μια πιο βαθιά σχέση. Δεν πήγε όπως θα ήθελα και απολύθηκα...».

Δηλώνει πως από το 1992 όταν και ξεκίνησε ν' ασχολείται με το Football Manager έχει διαθέσει περίπου 31.760 ώρες ζωής στο παιχνίδι, δηλαδή 3,5 χρόνια από την πραγματική ζωή του για να βιώσει την εμπειρία ενός προπονητή μέσω του video-game και πλέον κάνει comedy-show σε παμπ με περιεχόμενο: «Το Football Manager κατέστρεψε τη ζωή μου...»!