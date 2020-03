Οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ βγήκαν στους δρόμους για να βοηθήσουν μετά τον μεγάλο σεισμό (pics)

Η Κροατία όπως και οι υπόλοιπες χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη προσπαθεί να καταπολεμήσει τον κορονοϊό .

Πέρα απ' αυτό όμως ένα ακόμα δυσάρεστο γεγονός περίμενε τους κατοίκους της Κροατίας καθώς το βράδυ της Κυριακής (21/03) σημειώθηκαν δύο ισχυροί σεισμοί, μεγαλύτεροι των 5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Απαντες βγήκαν από τα σπίτια τους για γλιτώσουν τα χειρότερα.

Κτίρια υπέστησαν σημαντικές ζημιές χωρίς όμως αυτός ο σεισμός να κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές.

Οι οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, θέλησαν με τον δικό τους τρόπο να βοηθήσουν και μαζί με τους πυροσβέστες καθάρισαν τους δρόμους της πόλης οι οποίοι είχαν γεμίσει με τούβλα και τσιμέντα από τις πολυκατοικίες.

Bad Blue Boys of Dinamo Zagreb gathered to help people after 6.0-magnitude earthquake hit Zagreb this morning pic.twitter.com/70JJJdHKmM

— ULTRAS (@101ULTRAS) March 22, 2020