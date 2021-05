Ο Σόλσκιερ είχε αναφέρει από τις προηγούμενες μέρες πως ναι μεν έκανε ειδικό πρόγραμμα ο Μαγκουάιρ μήπως προλάβει τον μεγάλο τελικό, τον πήρε μαζί του στο Γκντανσκ για το μεγάλο ματς του Europa League, ωστόσο, φαίνεται πως ο Νορβηγός δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του αρχηγού του.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ απλά παρακολούθησε όλη την προπόνηση της Τρίτης και δεν έκανε το παραμικρό, πράγμα που δείχνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρίσκεται ούτε στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» το βράδυ, στο παιχνίδι που θα κρίνει τον νέο κάτοχο του ευρωπαϊκού τροπαίου...

Maguire in the dugout while United train #mufc pic.twitter.com/WExMmCEz3O

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) May 25, 2021