Ο Νορβηγός προπονητής έσπασε την κατάρα που τον κυνηγούσε μέχρι στιγμής στη θητεία του στους «κόκκινους διαβόλους» ως κόουτς και έφτασε στον πρώτο του μεγάλο τελικό, ώστε η Γιουνάιτεντ να διεκδικήσει το τρόπαιο του Europa League στο παιχνίδι της 26ης του Μάη απέναντι στην Βιγιαρεάλ στο Γκντανσκ της Πολωνίας.

Με την πρόκριση του κλαμπ του Μάντσεστερ στο παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει τροπαίουχος Ευρώπης, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έγινε πλέον ο πρώτος στην ιστορία της Γιουνάιτεντ που δίνει το «παρών» σε ευρωπαϊκό τελικό τόσο ως ποδοσφαιριστής, στο έπος του 1999, όσο και ως προπονητής, το 2021!

Ole Gunnar Solskjaer is the first person to reach a major European Cup final as both a player and manager for Man Utd.

Partying like it's 1999. #UEL pic.twitter.com/ls0dHqC4Bv

