Οι παίκτες της Σλάβια αρνήθηκαν να γονατίσουν κατά του ρατσισμού (pic)

Μία πολύ παράξενη στιγμή συνέβη ελάχιστα πριν το ξεκίνημα του Αρσεναλ-Σλάβια Πράγας για το Europa League. Οι παίκτες των Gunners και ο διαιτητής γονάτισαν στη γνωστή πράξη κατά του ρατσισμού, αλλά οι Τσέχοι έμειναν όρθιοι, σε ένα σκηνικό που δεν έχουμε ξαναδεί. Σίγουρα η εικόνα των φιλοξενούμενων δεν έκανε καθόλου καλή εντύπωση.

Taking the knee vs not taking the knee at Arsenal vs Slavia in the Europa League. #ARSLIV

Entertaining game ahead of us. pic.twitter.com/TThCKOWuaM

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 8, 2021