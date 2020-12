Μουρίνιο: «Εγώ είπα στον Γουίνκς να φύγει, λογικό να μην είναι χαρούμενος ο Άλι» (vids)

Στη νίκη της Τότεναμ με το τελικό 2-0 επί της Άντβερπ και την κορυφή του ομίλου στην τελευταία αγωνιστική του Europa League, ο «Μου» έβγαλε από το ματς τον Γουίνκς στο 57ο λεπτό, με τον Άγγλο χαφ να πηγαίνει κατευθείαν στ' αποδυτήρια. Παράλληλα, ο Ντέλε Άλι ήταν ο μοναδικός από τους αναπληρωματικούς που δεν χρησιμοποιήθηκε, επέλεξε να πάει κι εκείνος στ' αποδυτήρια και δεν συμμετείχε στην αποθεραπεία μετά το τέλος του ματς.

«Στον Γουίνκς εγώ είπα να πάει στ' αποδυτήρια ν΄ αλλάξει γιατί θέλω οι παίκτες μου όταν έχει τόσο κρύο και βγαίνουν από το ματς να πηγαίνουν να κάνουν ένα ζεστό ντους και να μένουν μέσα, να μην κάθονται στο κρύο. Ο Ντέλε Άλι προφανώς και δεν ήταν χαρούμενος αφού δεν χρησιμοποιήθηκε και είναι το λογικό αυτό όταν όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν. Πώς γίνεται να έχεις άπαντες χαρούμενους κάθε φορά;» είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Harry Winks walking off down the tunnel.

Thoughts? pic.twitter.com/GtYk6T1oDS

— Hotspur Central (@HotspurCentraI) December 10, 2020