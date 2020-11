Μουρίνιο: «Ο Μαραντόνα είναι για πάντα και είναι διαφορετικός» (vid)

Ήταν αδύνατο ο Ζοσέ Μουρίνιο να μη μιλήσει για τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Πορτογάλος τεχνικός, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την Λουντογκόρετς αναφέρθηκε στο χαμό του Ντιεγκίτο, σαν να μην... έφυγε ποτέ.

«Ο Μαραντόνα είναι για πάντα και ο Μαραντόνα είναι για τον κόσμο. Ο Ντιέγκο είναι διαφορετικός, θα με καλούσε σε μια κακή μέρα, σε ένα δύσκολο αποτέλεσμα, ένας υπέροχος άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά.

Tottenham Hotspur head coach José Mourinho pays a special tribute to Diego Maradona:

”Maradona is forever and Maradona is for the world.”

”Diego is different, he would call me on a bad day, difficult result, a great man.”#THFC #COYS #TOTLUD #UELpic.twitter.com/PL8pRrx83H

