Η συμφωνία μεταξύ Αϊντχόφεν και Μάριο Γκέτσε «έσκασε» ξαφνικά το βράδυ της Τρίτης (6/10) και ανακοινώθηκε επίσημα τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, αποτελώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα deal του καλοκαιριού.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Μουντιάλ της Βραζιλίας και σκόρερ της εθνικής Γερμανίας στον μεγάλο τελικό κόντρα στην Αργεντινή θα φοράει τη φανέλα της PSV για τα επόμενα δύο χρόνια, ενισχύοντας σημαντικά τον ολλανδικό σύλλογο που θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League.

Στις δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής, ο 28χρονος επθετικός χαφ που έμεινε ελεύθερος από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ και απέρριψε προτάσεις από τη Serie A, ξεκαθάρισε τους λόγους που τον ώθησαν να κάνει την «έκπληξη» και να υπογράψει στην Eredivisie και την PSV, τονίζοντας πως σημαντικό ρόλο έπαιξε ο συμπατριώτης τεχνικός της, Ρότζερ Σμιντ:

«Είχαμε αρκετές ωραίες συζητήσεις τους τελευταίους μήνες και σκέφτηκα σοβαρά το ενδεχόμενο να μετακομίσω στην Ολλανδία. Είχα πολλές προσφορες αυτό το καλοκαίρι, αλλά είμαι άνθρωπος με ένστικτο και κάνω τις δικές μου επιλογές. Είμαι έτοιμος για μια πολύ διαφορετική πρόκληση και είμαι σίγουρος πως θα είναι μια πολύ άνετη μετάβαση για μένα».

How did you wake up today? Use a GIF!#MeisterMario pic.twitter.com/upHJ0K0Mp6

— PSV (@PSV) October 7, 2020