Bwin - Η δράση όλων των σπορ, τώρα πιο αληθινή από ποτέ! |21+

Οι «κόκκινοι διάβολοι» πέρασαν... αέρα από την Αυστρία και το πρώτο παιχνίδι με τη Λασκ για τους «16» της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, έχοντας ήδη βρεθεί ουσιαστικά στα προημιτελικά του τουρνουά.

Το ματς διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών όπως και αρκετά άλλα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων το προηγούμενο τριήμερο, ωστόσο, ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να μπει στο γήπεδο και να φωνάξει δυνατά σύνθημα για την ομάδα του, που ακούστηκε!

Δείτε τα βίντεο και δυναμώστε τον ήχο:

For the first time in the club's history, Man Utd are playing a competitive match behind closed doors. pic.twitter.com/46AWfYuTh7

One Man Utd fan sneaking into the ground and singing on his own is incredible pic.twitter.com/qmTeTszonq

— Elliot Hackney (@ElliotHackney) March 12, 2020