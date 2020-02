Μαρτίνς: «Τα πάντα είναι εφικτά»

Anything and everything is possible! We won a tough game in Thessaloniki, now we're focused on Arsenal and we'll fight for our place in the next round of the Europa League. We'll give our all to make every Olympiacos fan proud! Τα πάντα είναι εφικτά! Κερδίσαμε έναν σκληρό αγώνα στην Θεσσαλονίκη, τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι στην Άρσεναλ και θα παλέψουμε για την θέση μας στον επόμενο γύρο του Europa League. Θα τα δώσουμε όλα για να κάνουμε όλους μας τους οπαδούς υπερήφανους! #Olympiacos #WeKeepOnDreaming #UEL

