Καρέτσας: Νέα ασίστ, σπάει τα κοντέρ
Ο Καρέτσας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του με την Γκενκ. Στην σημερινή εκτός έδρας, αναμέτρηση ήταν για άλλη μια φορά καθοριστικός στην νίκη της ομάδας του. Στο 8ο λεπτό, 18χρονος επιθετικός σέρβιρε στον Χέιμανς και εκείνος με κεφαλιά έκανε το 2-0. Η αντίπαλη ομάδα μείωσε στο 58' για το 2-1, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει κάτι παραπάνω. Εκτός από την ασίστ, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε ευκαιρίες και για να σκοράρει, γεγονός που δείχνει την εξαιρετική φόρμα, στην οποία βρίσκεται.
Η Γκενκ έφυγε με το διπλό και επέστρεψε ξανά στις νίκες στο βέλγικο πρωτάθλημα. Την προηγούμενη εβδομάδα για την τελευταία αγωνιστική του Europa League, κόντρα στη Μάλμε, ο διεθνής επιθετικός πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, το δεύτερο του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και «κλέιδωσε» την νίκη-πρόκριση στην νοκ-άουτ φάση.
Ο Καρέτσας μετρά συνολικά φέτος 34 εμφανίσεις με τη φανέλα της Γκενκ, έχει σκοράρει τρεις φορές, ενώ έχει μοιράσει συνολικά 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
