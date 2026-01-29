Με τέσσερις στόπερ και Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Ρόμα

Ο Μπενίτεθ επέλεξε ενδεκάδα ανάγκης με τέσσερις στόπερ και Ταμπόρδα, αφού έμειναν εκτός και οι Κώτσιρας και Τσέριν. Με 13 παίκτες πρώτης ομάδας κόντρα στην Ρόμα οι «πράσινοι»

Οι απουσίες «χτύπησαν» ξανά την πόρτα του Παναθηναϊκού ακόμα και τελευταία στιγμή πριν τον αγώνα με την Ρόμα, αφού οι Κώτσιρας και Τσέριν δεν μπόρεσαν ούτε εκείνοι να προλάβουν κι έμειναν εκτός αγώνα, παρ' ότι μπήκαν αρχικά στην αποστολή, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να μείνουν 13 ετοιμοπόλεμους ποδοσφαιριστές.

Κάτω από την εστία θα είναι ο Λαφόν. Στην τριάδα στην άμυνα θα είναι οι Ίνγκασον (κέντρο), Πάλμερ-Μπράουν (δεξιά), Τουμπά (αριστερά) ενώ οι δύο φουλ μπακ θα είναι οι Κάτρης (δεξιά) και Κυριακόπουλος (αριστερά).

Στην μεσαία γραμμή θα είναι ο Σιώπης με τον Μπακασέτα, οι οποίοι θα έχουν μπροστά τους Ζαρουρί και Ταμπόρδα. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Πάντοβιτς.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Σάντσες και Τερζής.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς