Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Με Τουμπά αριστερό μπακ και Τζούρισιτς 10αρι κόντρα στους Τσέχους

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Με Τουμπά αριστερό μπακ και Τζούρισιτς 10αρι κόντρα στους Τσέχους

Με Τουμπά στο αριστερό άκρο της άμυνας κόντρα στην Πλζεν
Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του αποψινού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν για το Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να παίξει με τετράδα στην άμυνα και τον Τουμπά στο αριστερό της άκρο στο αποψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζέν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός επανέφερε τον Λαφόν κάτω από την εστία για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. Στο κέντρο της άμυνας θα παίξουν οι Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον ενώ στα δεξιά θα ξεκινήσει ο Καλάμπρια.

Στον άξονα η τριάδα των «πρασίνων» αποτελείται από τους Τσιριβέγια, Σιώπη και Τζούρισιτς. Τετέ και Ζαρουρί στα δύο άκρα της επίθεσης και στην κορυφή ο Πάντοβιτς.

Δείτε Επίσης

Καλάμπρια: «Η κατάσταση εδώ είναι σαν την Μίλαν, αυτά με έπεισαν να έρθω στον Παναθηναϊκό»
Η ισοπαλία με την ΑΕΛ ήταν ένα πισωγύρισμα στη νέα προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός, όμως έπεται ένα σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν. Είναι μια ευκαιρία για άμεση αντίδραση; Προφανώς, δεν ήταν ένα λαμπρό παιχνίδι από εμάς το προηγούμενο με την ΑΕΛ. Κάναμε κάποια λάθη που μας στοίχισαν. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αρκετούς τομείς, κυρίως όμως στη διαχείριση των αγώνων, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δυστυχώς, ήρθε η ισοπαλία, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Όπως λένε όλοι στο ποδ

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA LEAGUE Τελευταία Νέα