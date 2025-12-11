Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του αποψινού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν για το Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να παίξει με τετράδα στην άμυνα και τον Τουμπά στο αριστερό της άκρο στο αποψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζέν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός επανέφερε τον Λαφόν κάτω από την εστία για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. Στο κέντρο της άμυνας θα παίξουν οι Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον ενώ στα δεξιά θα ξεκινήσει ο Καλάμπρια.

Στον άξονα η τριάδα των «πρασίνων» αποτελείται από τους Τσιριβέγια, Σιώπη και Τζούρισιτς. Τετέ και Ζαρουρί στα δύο άκρα της επίθεσης και στην κορυφή ο Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.