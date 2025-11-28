Παραλίγο όλα άριστα

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για αυτή, που αν ο ΠΑΟΚ ήταν απλά λίγο προσεχτικός, θα ήταν η καλύτερη Πέμπτη της σεζόν.

Για να είμαι ειλικρινής περίμενα χθες βράδυ τρεις νίκες των ελληνικών ομάδων: η περίσταση ήταν εξαιρετικοί αφού οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων προσφέρονταν. Οι νίκες αυτές θα υπήρχαν αν ο ΠΑΟΚ ήταν απλά προσεχτικός στο φινάλε του ματς με την Μπραν στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός από την μεριά του έκανε την δουλειά του με την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ. Και η ΑΕΚ έγραψε ιστορία στην Φλωρεντία πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην Ιταλία.

Ας δούμε μερικές λεπτομέρειες.

Κάτι που δεν ξέρει καλά

Ο ΠΑΟΚ έπαθε κάτι απλό στο ματς με τους Νορβηγούς: πίστεψε πως του αρκεί ένα γκολ για να κερδίσει απλά γιατί δυσκολεύτηκε κομμάτι να το βρει. Καμιά φορά αυτό συμβαίνει: μια ομάδα πιστεύει πως δεν έχει πολλά να φοβηθεί από τον αντίπαλο της, μόνο και μόνο γιατί τον έχει δει να αμύνεται για αρκετή ώρα. Η ομάδα του Λουτσέσκου αφού είδε τον τερματοφύλακα της να πιάνει πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο (ο Παβλένκα υπνώτισε τον Κέρβινγκ διορθώνοντας το λάθος του Μεϊτέ που ανέτρεψε τον Σόρενσεν άνευ λόγου), ανέβασε στροφές μετά το πρώτο εικοσάλεπτο και είχε καλές ευκαιρίες μέχρι το τέλος του ημιχρόνου κυρίως με τον ορεξάτο Τάισον. Το ματς είχε ξεκινήσει κομμάτι άσχημα αφού ο Λουτσέσκου είχε χάσει και τον Πέλκα σε μια στιγμή που ο Ντεσπότοφ είναι ανέτοιμος και ο Κωνσταντέλιας στα πιτς. Παρόλα αυτά ο αντικαταστάτης και των δύο, ο Ιβάνουσεκ, άνοιξε το σκορ με ένα πλασεδάκι–αληθινή-επίδειξη- τεχνικής στο 62’ και είχε και μια δεύτερη ευκαιρία τρία λεπτά αργότερα – όλα αυτά απέναντι σε μια μαχητική ομάδα που όμως δεν δημιουργούσε κινδύνους.

Το πράγμα άρχισε να αλλάζει μετά το 70΄. Ο ΠΑΟΚ σταμάτησε να προσπαθεί να διευρύνει το σκορ και πίστεψε πως αυτό το 1-0 του αρκεί. Ο Λουτσέσκου προσπάθησε να τον ξυπνήσει αλλάζοντας πράγματα στην μεσαία γραμμή και στην επίθεση (πέρασε τον Οζντόεφ αντί του Μπιάνκο και τους Ντεσπότοφ και Τσάλοφ στο ματς – κανείς όμως δεν του έδωσε τίποτα). Οι Νορβηγοί κατάλαβαν ότι δεν έχουν πολλά να φοβούνται και κέρδισαν μέτρα. Ο προπονητής τους Φέιερ Αλεξάντερσον (ένας τύπος που θεωρήθηκε κάποτε μάγος στο γυναικείο ποδόσφαιρο…) έκανε τρεις αλλαγές στο 71΄, και στο 77΄ άλλαξε και οργανωτή: βγάζοντας τον κουρασμένο Γκούντμουνσον και περνώντας τον Πέντερσεν άλλαξε όλη την ομάδα του μεσοεπιθετικά. Αλλά η καλή του αλλαγή ήταν στο 87΄όταν μπήκε ο βασικός αριστερός του μπακ Σόλτβεντ που ερχόταν από τραυματισμό και δεν μπορούσε να ξεκινήσει: από τα καλά του πόδια έφυγε μια εξαιρετική σέντρα ένα λεπτό αργότερα και η Μπραν ισοφάρισε με ένα γκολ που πέτυχε με το στήθος ο Κέρβινγκ που εξιλεώθηκε για το χαμένο πέναλτι.

Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει την τέχνη του 1-0: δεν είναι ομάδα που μπορεί να σηκώνει το πόδι από το γκάζι. Η απουσία του Κωνσταντέλια δημιουργεί δυσκολίες που είχαν φανεί και στο ματς με την Κηφισιά: απλά σε εκείνο οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο και ο Ζίφκοβιτς είχε πιο πολλά κέφια. Σίγουρα φταίει και ότι το μυαλό του Λουτσέσκου κυρίως φάνηκε να είναι στην Λειβαδιά: τα ματς του ΠΑΟΚ στο Europa League μοιάζουν λίγο λιγότερο σημαντικά από τα ματς του πρωταθλήματος.

Η χρήσιμη τέχνη του 1-0

Ο κόουτς Νίκολιτς από την μεριά του αυτή την τέχνη του 1-0 την γνωρίζει πολύ καλά. Χθες αποδείχτηκε πως είχε μελετήσει πολύ καλά και την Φιορεντίνα. Η Ενωση ήξερε πως απέναντί της έχει μια ταλαιπωρημένη ομάδα χωρίς νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα και την πίεσε από την αρχή χτυπώντας την στα δεξιά πολύ με τον Πήλιο. Στο 35΄ο Γκαντσίνοβιτς άνοιξε το σκορ ολοκληρώνοντας σωστά την πέμπτη (!) φάση που έφτιαξε η ΑΕΚ παίζοντας πάντα από τα αριστερά. Ο Νίκολιτς παρουσίασε την γνωστή άμυνα (Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος) χρησιμοποίησε αυτή την φορά τρία χαφ (Μαρίν, Περέιρα και Πινέδα χάρισαν στην ΑΕΚ καλύψεις και πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας), ενώ και η τριάδα της επίθεσης (με Κοϊτά – Γιόβιτς – Γκατσίνοβιτς) έκανε πολλά.

Ο Νίκολιτς δεν έπαιξε για το 1-0, το αγαπάει όμως τόσο πολύ που αυτό προκύπτει ακόμα και τα βράδια που η ομάδα του αξίζει ένα γκολ παραπάνω: ο Σέρβος το ήθελε και για αυτό φρέσκαρε στο δεύτερο ημίχρονο την γραμμή της επίθεσης με τον Ζίνι, που ήταν άπιαστος από την άμυνα των γηπεδούχων και είχε και σουτ στο δοκάρι. Η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες και με τον Γιόβιτς και με τον άψογο και φορμαρισμένο Πινέδα και είχε και λίγη τύχη καθώς οι γηπεδούχοι πέτυχαν τρια γκολ που ακυρώθηκαν από το VAR που συνέλαβε τους σκόρερ σε θέση οφσάιντ: τα δυο από αυτά που προέκυψαν μετά από στημένες φάσεις ήταν πραγματικά οριακά. Οι φάσεις αυτές και μια κεφαλιά του γέρο Τζέκο στο δοκάρι ήταν οι μόνες σοβαρές που δημιούργησε η Φιορεντίνα: η ΑΕΚ ήταν καλύτερα οργανωμένη, φουριόζα και με ένταση – όπως και μετά το ματς με τον Αρη ο Νίκολιτς τόνισε ότι η ομάδα του δούλεψε στην διακοπή κι αυτό φαίνεται.

Αν και ο νέος τραυματισμός του Ζίνι δεν είναι σοβαρός (όπως ήδη ειπώθηκε) η βραδιά είναι εξαιρετική: η ΑΕΚ χρειάζεται απλά λίγη πίστη παραπάνω – πρώτα από όλα από τους οπαδούς της. Και το Conference League είναι πεδίο δράσης λαμπρό.

Πολλά από όλους

Ο Μπενίτεθ δεν πολυαγαπάει τα 1-0 αλλά ξέρει μια άλλη τέχνη επίσης χρήσιμη: αυτή του να παίρνει πολλά από όλους τους διαθέσιμους παίκτες. Χθες ο ΠΑΟ κέρδισε την Στούρμ Γκρατς με πρωταγωνιστές δυο παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι και ξεκίνησαν την σεζόν προκαλώντας απορίες και συζητήσεις: τον Ζαρουρί και τον Καλάμπρια.

Ο Ισπανός προπονητής έχει καιρό τώρα αξιοποιήσει τον Ζαρουρί δείχνοντάς του εμπιστοσύνη. Χθες τον χρησιμοποίησε ως αριστερό μπακ χαφ και αυτός ήταν ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ο καλύτερος του γηπέδου: δική του η υπέροχη ασίστ στον Σβιντέρσκι για το γκολ του 1-0. Τον Καλάμπρια κανείς δεν τον περίμενε στην αρχική ενδεκάδα: ακόμα και η συμμετοχή του στην αποστολή ήταν έκπληξη. Ο Μπενίτεθ που σήκωσε νωρίς για ζέσταμα τον Κότσιρα τον άφησε στο ματς κι αυτός βρήκε ένα σπουδαίο γκολ στο 74΄ για να δώσει στον ΠΑΟ την νίκη – το βρήκε μάλιστα σε μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να γίνει απειλητικός.

Η Στούρμ ισοφάρισε με ένα γκολ ποίημα του Γεωργιανού Κιτεϊσβίλι,που είναι ένας ενδιαφέρον «άτυπος» παίκτης: κάτι ανάμεσα σε φορ και παλιομοδίτικο «δεκάρι». Ο Μπενίτεθ θέλησε απλά να την απονευρώσει και να μην τις αφήσει ευκαιρίες. Στο 66΄έβγαλε τον εκτός αγώνα Τετέ για να περάσει τον Τσιριβέγια και να στείλει στην επίθεση τον Μπακασέτα που ξεκίνησε δίπλα στον Τσέριν και πέρασε στο ματς τον Πάντοβιτς αντί του Σβιντέρσκι: το κάπως παράξενο 3-6-1 με το οποίο ξεκίνησε είχε ως αποτέλεσμα μια κάπως πυκνή μεσαία γραμμή που δεν επέστρεψε στους Αυστριακούς να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Ο Μπενίτεθ πίστευε πως αν ο ΠΑΟ δεν αντιμετωπίσει κινδύνους θα πάρει και το ματς: αυτό φαίνεται να είναι το moto του από την πρώτη στιγμή που τον ανέλαβε. Η υπεράσπιση του 2-1 υπήρξε υποδειγματική: ο ΠΑΟ έσβησε το ματς και βοήθησαν σε αυτό κι ο Κότσιρας και ο Μπλαντένοβιτς που μπήκαν. Μετρούσαν οι βαθμοί. Και πάρα πολύ μάλιστα.

Η καλύτερη

Και οι τρεις ελληνικές ομάδες έχουν σχεδόν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ έχασε λίγο έδαφος στο κυνηγητό της πρώτης οκτάδας, ο ΠΑΟ την πλησίασε, η ΑΕΚ νομίζω πως μια θέση σε αυτή θα την βρει. Και η Ελλάδα κάνει άλμα στην βαθμολογία της UEFA, αλλά αυτά θα τα εξηγήσει ο κ. Δηματος. Εγώ θα πω πως αν δεν υπήρχε το γκολ του Κέρβονγκ στην Τούμπα η βραδιά θα ήταν η καλύτερη Πέμπτη της σεζόν.