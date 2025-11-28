Η σχεδόν εξασφαλισμένη πρόκριση του Παναθηναϊκού στη συνέχεια του Europa League και η θέση που θα τερματίσει.

Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του χθες το βράδυ, στο βροχερό ΟΑΚΑ, πήρε το τρίτο τρίποντο στην League Phase του Europa League, φτάνοντας τους 9 πόντους και κάνοντας ακόμα ένα βήμα για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Είτε αυτή είναι στα Play Offs, είτε απευθείας στους «16».

Πόσο σίγουρη είναι όμως αυτή η πρόκριση και ποια είναι η πιθανότερη θέση στην οποία θα τερματίσει η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ; Την απάντηση σε αυτές τις δύο ερωτήσεις, την έδωσε ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, ο οποίος αναλύει όλα τα δεδομένα και βγάζει το σχετικό αποτέλεσμα.

«Κλειδωμένη» η πρόκριση του Παναθηναϊκού

Όσον αφορά την εξασφάλιση του εισιτηρίου για τα Play Offs μπορούμε να πούμε οτι οι «πράσινοι» σχεδόν την έχουν «κλειδώσει», καθώς σύμφωνα με το FMD, έχουν 96,2% να τερματίσουν στις πρώτες 24 θέσεις του βαθμολογικού πίνακα του Europa League. Από εκεί και πέρα, ο στόχος της 8άδας είναι κάπως πιο δύσκολος, καθώς έχει 9,9%.

Σχετικά με την τελική θέση την οποία θα καταλάβει ο Παναθηναϊκός στο τέλος της League Phase, η πιθανότερη δείχνει η 17η, με 7,5%, ενώ ακολουθούν 16η με 7,3% και 18η με 7,2%.

Αναλυτικά οι πιθανότητες για κάθε θέση

: 0 % : 0,3 % : 0,8 % : 1,1 % : 1,1 % : 1,6 % : 2,4 % : 2,6 % : 3,4 % : 4,3 % : 4,5 % : 4,5 % : 4,0 % : 4,1 % : 5,2 % : 6,2 % : 7,3 % : 7,5 % : 7,2 % : 7,1 % : 5,8 % : 6,0 % : 5,3 % : 4,8 % : 3,6 % : 2,3 % : 1,0 % : 0,4 % : 0,1 %

Όσον αφορά τους βαθμούς τώρα, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Παναθηναϊκός να συγκεντρώσει 12 ή 13, με 21% και 21,2% αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι πιθανότεροι βαθμοί

9: 7,5 %

10: 14,4 %

11: 7,5 %

12: 21%

13: 21,2 %

14: 5,3 %

15:΅13,7 %

16: 6,6 %

18: 2,9 %

Τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού

11 Δεκεμβρίου Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 22.00

22 Ιανουαρίου Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 22.00

29 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός – Ρόμα 22.00