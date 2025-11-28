Παναθηναϊκός: Υπερυπολογιστής προβλέπει που θα τερματίσει στο Europa League
Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του χθες το βράδυ, στο βροχερό ΟΑΚΑ, πήρε το τρίτο τρίποντο στην League Phase του Europa League, φτάνοντας τους 9 πόντους και κάνοντας ακόμα ένα βήμα για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Είτε αυτή είναι στα Play Offs, είτε απευθείας στους «16».
Πόσο σίγουρη είναι όμως αυτή η πρόκριση και ποια είναι η πιθανότερη θέση στην οποία θα τερματίσει η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ; Την απάντηση σε αυτές τις δύο ερωτήσεις, την έδωσε ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, ο οποίος αναλύει όλα τα δεδομένα και βγάζει το σχετικό αποτέλεσμα.
«Κλειδωμένη» η πρόκριση του Παναθηναϊκού
Όσον αφορά την εξασφάλιση του εισιτηρίου για τα Play Offs μπορούμε να πούμε οτι οι «πράσινοι» σχεδόν την έχουν «κλειδώσει», καθώς σύμφωνα με το FMD, έχουν 96,2% να τερματίσουν στις πρώτες 24 θέσεις του βαθμολογικού πίνακα του Europa League. Από εκεί και πέρα, ο στόχος της 8άδας είναι κάπως πιο δύσκολος, καθώς έχει 9,9%.
Σχετικά με την τελική θέση την οποία θα καταλάβει ο Παναθηναϊκός στο τέλος της League Phase, η πιθανότερη δείχνει η 17η, με 7,5%, ενώ ακολουθούν 16η με 7,3% και 18η με 7,2%.
Αναλυτικά οι πιθανότητες για κάθε θέση
- : 0 %
- : 0,3 %
- : 0,8 %
- : 1,1 %
- : 1,1 %
- : 1,6 %
- : 2,4 %
- : 2,6 %
- : 3,4 %
- : 4,3 %
- : 4,5 %
- : 4,5 %
- : 4,0 %
- : 4,1 %
- : 5,2 %
- : 6,2 %
- : 7,3 %
- : 7,5 %
- : 7,2 %
- : 7,1 %
- : 5,8 %
- : 6,0 %
- : 5,3 %
- : 4,8 %
- : 3,6 %
- : 2,3 %
- : 1,0 %
- : 0,4 %
- : 0,1 %
Όσον αφορά τους βαθμούς τώρα, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Παναθηναϊκός να συγκεντρώσει 12 ή 13, με 21% και 21,2% αντίστοιχα.
Αναλυτικά οι πιθανότεροι βαθμοί
9: 7,5 %
10: 14,4 %
11: 7,5 %
12: 21%
13: 21,2 %
14: 5,3 %
15:΅13,7 %
16: 6,6 %
18: 2,9 %
Τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού
11 Δεκεμβρίου Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 22.00
22 Ιανουαρίου Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 22.00
29 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός – Ρόμα 22.00
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.