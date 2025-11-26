Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για όσα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να νικήσει την Στουρμ Γκρατς ενώ άφησε ανοιχτή την συμμετοχή του Πέδρο Τσιριβέγια στο αυριανό παιχνίδι.

Παιχνίδι με το παιχνίδι. Αυτό είναι το... μυστικό του Ράφα Μπενίτεθ για να προχωρήσει μακριά ο Παναθηναϊκός στο φετινό Europa League. Ο προπονητής του Τριφυλλιού... ντρίμπλαρε ερώτηση για τις μεταγραφές ενώ άφησε ανοιχτό το να προλάβει ο Πέδρο Τσιριβέγια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός κόουτς:

Για το Europa League και τον πρώτο του μήνα στον Παναθηναϊκό και την ενίσχυση που χρειάζεται η ομάδα:

Το μήνυμα από την πρώτη ημέρα είναι παιχνίδι με το παιχνίδι. Δεν βλέπω αριθμούς αλλά μόνο την νίκη. Δεν κάνω υπολογισμούς. Το νέο σύστημα του Europa League είναι ξεχωριστό. Δεν μπορείς να ποντάρεις για παράδειγμα σε μια ισοπαλία. Πρέπει να νικάς πάντα. Αυτό είχα δει όταν δούλευα στην ΟΥΕΦΑ, λιγότερες ισοπαλίες. Τριάντα μέρες δεν είναι πολλές παίξαμε πολλά ματς, ξέρω τους παίκτες καλύτερα αλλά ακόμη μαθαίνω από προπονήσεις και παιχνίδια. Πρέπει να κοιτάμε πως θα πάρουμε το καλύτερο από τον καθένα και πρώτα πρέπει να ξέρουμε τους παίκτες μας κι αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα.

Για τον ευρωπαϊκό στόχο:

Λέω ένα παιχνίδι την φορά. Η μεγάλη δουλειά για εμάς είναι να πάρουμε το παιχνίδι αύριο. Μετά θα μιλήσουμε για το επόμενο. Ειλικρινά ακούω τις ερωτήσεις σας από την πρώτη μέρα και έχουν μέσα αρκετό παρελθόν. Πρέπει να δούμε πως θα βελτιώσουμε το παρόν και το μέλλον. Πως μπορούμε να βελτιώσουμε όλους τους παίκτες; Είδα θετικό πιο θετικό κλίμα μετά την συνάντηση του προέδρου με τους οπαδούς.

Πρέπει να συνεχίσουμε να νικάμε για να στέλνουμε το μήνυμα πιο εύκολα σε όλους. Μπορώ να πω πως θα πάρουμε όλα τα τρόπαια. Σημασία έχει το επόμενο παιχνίδι. Ο τρόπος που κέρδιζα τρόπαια ήταν με την συγκέντρωση στο επόμενο παιχνίδι. Αν βάλεις έναν παίκτη και είναι καλός και μετά παίζει καλά και νικάς γίνεσαι πιο δυνατός και δυνατός. Αυτός είναι ο τρόπος. Αλλάξαμε παίκτες στο Κύπελλο, νικήσαμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι. Δουλειά μου είναι να τα δίνουν όλα οι παίκτες. Πρέπει να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις αλλά οι παίκτες να έχουν στο μυαλό μόνο το επόμενο παιχνίδι.

Για τους τραυματισμούς και την κατάσταση του Τσιριβέγια:

Είναι μια δοκιμασία πολύπλοκη. Έχουμε τραυματίες, τιμωρημένους, κουρασμένους. Με πολλά παιχνίδια ενδιάμεσα. Πρέπει να το διαχειριστούμε. Δεν είναι εύκολα αλλά πρέπει να βρούμε λύσεις. Έχουμε μια λύση, έχουμε και μια δεύτερη που πάντα πρέπει να κοιτάμε.

Έχουμε προπόνηση το απόγευμα και αυτή θα κρίνει αν μπορούμε να τον υπολογίζουμε τον Τσιριβέγια. Μας λέει πως θέλει να παίξει και εμείς θα αποφασίσουμε αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και την προστασία των παικτών σε βάθος χρόνου. Θέλει να παίξει, οι γιατροί δουλεύουν μαζί του. Είναι εύκολο; Όχι. Είναι πιθανό; Ναι.

Για το γεγονός πως έρχεται ντέρμπι με την ΑΕΚ:

Δεν με απασχολεί. Με νοιάζει μόνο το αύριο, να βάλω 11 παίκτες και αλλαγές για το αυριανό παιχνίδι. Πρέπει να διαχειριστούμε τις καταστάσεις που έχουμε. Κάποιες φορές όταν νικάς δεν νιώθεις την κούραση και κάποιες φορές είναι πιο εύκολο για εμένα να πάρω κάποια απόφαση.

Για το τι χρειαζόταν βελτίωση ο Παναθηναϊκός άμεσα:

Λίγο από όλα. Πνευματικά έπρεπε να τους δώσουμε εμπιστοσύνη αλλά χωρίς δουλειά στο μοντέλο παιχνιδιού, δεν γίνεται. Έπρεπε όλοι να ξέρουν τι κάνουν μέσα στο γήπεδο ατομικά και ως ομάδα. Νικήσαμε το πρώτο ματς, περισσότερη πίστη και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Προσπαθούμε να αλλάξουμε πράγματα και χρειάζεται χρόνο. Μετά τις νίκες οι παίκτες πιστεύουν περισσότερο. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα αλλά πράγματα πολλά μαζί. Η πλειοψηφία των παικτών ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, έχουν αυτοπεποίθηση, είχαμε ένα πλάνο την Κυριακή, και ένα δεύτερο που δούλεψε καλύτερα στο δεύτερο. Πρέπει να δίνουμε στους παίκτες την δυνατότητα να δίνουν λύσεις.

Για την Στουρμ:

Είναι καλή ομάδα, αλλάζουν το σύστημα ανάλογα την διοργάνωση. Θέλουν να έχουν την μπάλα, έχουν καλή θέση στο πρωτάθλημα αλλά δεν έχουν καλά αποτελέσματα τώρα τελευταία. Αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι όπως κάθε στην έδρα μας. Πρέπει να σταματήσουμε τις αντεπιθέσεις τους, πρέπει να είμαστε συμπαγείς για να τους σταματήσουμε.

Kώτσιρας: Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο, τα πάντα για την νίκη με την Στουρμ

Τους παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Γιάννης Κώτσιρας.

Αναλυτικά όσα είπε ενόψει της αυριανής συνάντησης:

Για τον πρώτο μήνα του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό και το αυριανό παιχνίδι:

Με την έλευση του προπονητή όλοι έχουν προσπαθήσει να δώσουν τον καλύτερό εαυτό τους. Ακόμη και αν έχουμε απουσίες, όλοι έχουν δώσει ό,τι μπορούν για να μπορέσει η ομάδα να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα. Για αύριο, ο Παναθηναϊκός έχει ζήσει πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και εμείς θα τα δώσουμε όλα για να πάρουμε την νίκη και να πατήσουμε πάνω στην προηγούμενη νίκη που κάναμε στην Σουηδία.

Για το πως είναι μετά τον τραυματισμό και για τα παιχνίδια που υπάρχει μεγάλη υποχρέωση νίκης:

Έχω κάμποσες προπονήσεις με την ομάδα, συμμετέχω κανονικά από την Δευτέρα. Για την πίεση σίγουρα υπάρχει πάντα το πρέπει για την νίκη. Δεν θεωρώ πως υπάρχει παραπάνω πίεση αλλά με τις νίκες του τελευταίου διαστήματος θα υπάρχει αυτοπεποίθηση και θα μπούμε μέσα για να πάρουμε την νίκη.

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού:

Ο κόσμος έχει δείξει πως παρά τα τελευταία χρόνια που δεν έχει έρθει ένα πρωτάθλημα, είναι πάντα μαζί μας, στο πλάι μας, σε διάφορες πόλεις. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε θερμά και να τους δώσουμε χαρά με ένα πρωτάθλημα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τους θέλουμε και αύριο μαζί μας για να πάρουμε την νίκη.

Για την Ευρώπη:

Θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλό και μεγάλο. Για κάποιες λεπτομέρειες δεν καταφέραμε το κάτι παραπάνω. Τώρα είμαστε εδώ για να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε, να μπορέσουμε να πάρουμε αύριο την νίκη και να δούμε με αισιοδοξία την συνέχεια μας στο Europa League.