Μπενίτεθ: «Επιστροφή με νίκη στις ευρωπαϊκές βραδιές, ευχαριστούμε για την υποστήριξη»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Μάλμε εκτός έδρας στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των «πρασίνων» και επανήλθε έτσι στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη.
Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για σημαντική νίκη που θα δώσει αυτοπεποίθηση στην ομάδα στο flash interview του αγώνα ενώ ξεκαθάρισε στην συνέντευξη Τύπου, που ακολούθησε αυτού, πως είναι χαρούμενος, χωρίς να πετάει στα σύννεφα.
Μάλιστα την επόμενη του αγώνα έκανε μία ανάρτηση σχετικά με την χθεσινή βραδιά γράφοντας:
«Επιστροφή στις ευρωπαϊκές βραδιές με τον Παναθηναϊκό και μία καλή νίκη. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.