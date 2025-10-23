Παναθηναϊκός: «Το ματς δεν αρχίζει στις 17:30»

Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι το παιχνίδι με τη Φέγενορντ στην Ολλανδία δεν θα ξεκινήσει στις 17:30 όπως είχε προγραμματιστεί.

Εν αναμονή των εξελίξεων βρίσκονται στον Παναθηναϊκό λόγω της κακοκαιρίας «Μπέντζαμιν» που έχει θέσει σε πορτοκαλί συναγερμό το Ρότερνταμ και έχει αφήσει στον... αέρα το παιχνίδι κόντρα στη Φέγενορντ.

Αμφότερες οι ομάδες βρίσκονται σε σύσκεψη με την UEFA και το «τριφύλλι» έκανε γνωστό ότι η πρώτη σέντρα δεν θα γίνει στις 17:30 όπως είχε προγραμματιστεί. Να θυμίσουμε πως η UEFA είχε αλλάξει την ώρα της αναμέτρησης από 19:45 σε 17:30 αλλά τα νέα δεδομένα, έδειξαν ότι δεν εφικτό να ξεκινήσει το παιχνίδι στη νέα ώρα.

Στην Ολλανδία βρίσκονται περίπου 3.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού και αναμένουν τις εξελίξεις.