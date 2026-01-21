Χιόνι και -5 συνάντησε ο Παναθηναϊκός στην Βουδαπέστη, λατρεία για Ρενάτο και Πελίστρι

Παναθηναϊκός: Χιόνι και -5 συνάντησε το «τριφύλλι», λατρεία για Ρενάτο και Πελίστρι
Από την βροχή και το κρύο της Ελλάδας στο χιόνι και τον παγετό της Βουδαπέστης. Η αποστολή του Παναθηναϊκού προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα του ουγγρικού κράτους όπου την Πέμπτη (22/01-22:00) θα αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Όταν οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» βγήκαν από το αεροπλάνο αντίκρισαν ένα τοπίο ντυμένο όλο στα λευκά ενώ ένιωσαν στο... πετσί τους το κρύο, με την θερμοκρασία να αγγίζει τους -5 βαθμούς κελσίου.
Αποδέκτες λατρείας και θαυμασμού έγιναν οι Ρενάτο Σάντσες και Φακούντο Πελίστρι, αφού τους υποδέχθηκαν κάποιοι φίλαθλοι που κρατούσαν άλμπουμ με φωτογραφίες τους από προηγούμενες ομάδες και τους ζήτησαν να τις υπογράψουν, με τους δύο σταρ των «πρασίνων» να χαμογελούν κολακευμένοι και να ανταποκρίνονται στις «απαιτήσεις» των φαν τους.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα πάει να καταλύσει στο ξενοδοχείο της για να ξεκουραστούν οι παίκτες και στη συνέχεια το πρόγραμμα έχει συνέντευξη Τύπου στις 16:45 ώρα Ελλάδος κι έπειτα προπόνηση στις 17:30 στο Ferencváros Stadion.
