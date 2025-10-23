Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ: Που θα δείτε τις «μάχες» των ελληνικών ομάδων και τα υπόλοιπα ματς του Europa League
Δυο κρίσιμες αναμετρήσεις έχουν απόψε (23/10) Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Αρχικά, το «τριφύλλι» φιλοξενείται στο Ρότερνταμ από τη Φέγενορντ, θέλοντας να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα «σβήσει» την εντός έδρας ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (1-2). Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 17:30 και όχι στις 19:45, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται, και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3 και τον ANT1.
Στη συνέχεια, σειρά έχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολύ δύσκολο έργο στη Γαλλία, αγωνιζόμενος στην έδρα της Λιλ, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μετά την ήττα στο Βίγκο από την Θέλτα (3-1).Ο αγώνας που θα ξεκινήσει στις 22:00, θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 5.
Οι σημερινές (23/10) αναμετρήσεις του Europa League
- Φέγενορντ - Παναθηναϊκός (17:30, Cosmote Sport 3/ANT1)
- Γκενκ - Μπέτις (19:45, Cosmote Sport 9)
- Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα (19:45, Cosmote Sport 8)
- Φενέρμπαχτσε - Στουτγκάρδη (19:45, Cosmote Sport 7)
- Λιλ - ΠΑΟΚ (22:00, Cosmote Sport 5)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο (22:00, Cosmote Sport 4)
- Θέλτα - Νις (22:00, Cosmote Sport 9)
- Φράιμπουργκ - Ουτρέχτη (22:00, Cosmote Sport 7)
- Ρόμα - Βικτόρια Πλζεν (22:00, Cosmote Sport 3)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Τα ευρωπαϊκά ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, οι Galacticos και το Gazz Floor
- Παναθηναϊκός: Οι παίκτες που δείχνουν να διατηρούν τις θέσεις τους και οι πιθανές αλλαγές του Κόντη
- Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Τι είναι η καταιγίδα «Μπέντζαμιν», ποια η ταχύτητα στις ριπές των ανέμων που απειλούν το ματς