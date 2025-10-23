Δείτε τα κανάλια μετάδοσης των δυο αποψινών (23/10) αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, αλλά και τις υπόλοιπες μάχες.

Δυο κρίσιμες αναμετρήσεις έχουν απόψε (23/10) Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Αρχικά, το «τριφύλλι» φιλοξενείται στο Ρότερνταμ από τη Φέγενορντ, θέλοντας να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα «σβήσει» την εντός έδρας ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (1-2). Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 17:30 και όχι στις 19:45, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται, και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3 και τον ANT1.

Στη συνέχεια, σειρά έχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολύ δύσκολο έργο στη Γαλλία, αγωνιζόμενος στην έδρα της Λιλ, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μετά την ήττα στο Βίγκο από την Θέλτα (3-1).Ο αγώνας που θα ξεκινήσει στις 22:00, θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 5.

Οι σημερινές (23/10) αναμετρήσεις του Europa League