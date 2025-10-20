Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Χάος και επεισόδια, αναβολή στο ντέρμπι! (vid)

Τελ Αβίβ
Η αστυνομία του Ισραήλ πήρε την απόφαση να αναβάλει το ντέρμπι του Τελ Αβίβ μετά από επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς εντός και εκτός γηπέδου.

Χάος ξέσπασε στο Ισραήλ, με τις εικόνες από το μεγάλο ντέρμπι της χώρας να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν είχε ποτέ σέντρα, αφού εν όψει του παιχνιδιού ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια τόσο εντός, όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Η αστυνομία του Ισραήλ δεν μπόρεσε να ελέγξει την κατάσταση και τους εξαγριωμένους οπαδούς και... παραιτήθηκε. Για την ακρίβεια, πήρε την απόφαση να αναβάλει τη διεξαγωγή του μεγάλου ντέρμπι και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να επιβάλει την τάξη και να βάλει τέλος στις συμπλοκές. Υπήρξαν ρίψεις καπνογόνων στο γήπεδο, μάχες σώμα με σώμα και, σύμφωνα με τα media της χώρας, αρκετοί τραυματίες αστυνομικοί και οπαδοί.

     

