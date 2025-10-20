Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Χάος και επεισόδια, αναβολή στο ντέρμπι! (vid)
Χάος ξέσπασε στο Ισραήλ, με τις εικόνες από το μεγάλο ντέρμπι της χώρας να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν είχε ποτέ σέντρα, αφού εν όψει του παιχνιδιού ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια τόσο εντός, όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Η αστυνομία του Ισραήλ δεν μπόρεσε να ελέγξει την κατάσταση και τους εξαγριωμένους οπαδούς και... παραιτήθηκε. Για την ακρίβεια, πήρε την απόφαση να αναβάλει τη διεξαγωγή του μεγάλου ντέρμπι και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να επιβάλει την τάξη και να βάλει τέλος στις συμπλοκές. Υπήρξαν ρίψεις καπνογόνων στο γήπεδο, μάχες σώμα με σώμα και, σύμφωνα με τα media της χώρας, αρκετοί τραυματίες αστυνομικοί και οπαδοί.
Maccabi Tel Aviv Vs Hapoel Tel Aviv match was cancelled tonight after a riot between rival fans broke out that posed a 'risk to life'.— Dr Rahmeh Aladwan (@doctor_rahmeh) October 19, 2025
Thank you @AyoubKhanMP for protecting the British public. pic.twitter.com/4iHO57LOZM
A riot broke out between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv fans tonight and the game was called off but anyone who says they don't want this kind of violence in Birmingham is an Antisemite according to Keir Starmer and the Labour Government pic.twitter.com/sgThblCo5B— Cllr Martin Abrams 🕊️🍉 (@Martin_Abrams) October 19, 2025
