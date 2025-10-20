ΠΑΟΚ: Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τη Λιλ
Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους του ότι τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Λιλ, για την 3η αγωνιστική του UEFA Europa League, θα είναι διαθέσιμα μέχρι σήμερα (20/10) στις 17:00.
Το ματς θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 21:00 (τοπική ώρα) στο γήπεδο Pierre Mauroy, ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για τιμές, κατηγορίες εισιτηρίων και τρόπους αγοράς, με τιμές που ξεκινούν από 18,5 ευρώ.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Τρίτη (14.10) στις 14:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα Λιλ-ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26 που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23.10) στις 21:00 (τοπική ώρα) στο γήπεδο Pierre Mauroy.
Τιμές Εισιτηρίων
|Κατηγορίες Εισιτηρίων
|Τιμή
|Away Sectors (I21-24, J21-23, K21)
|18,5€
|1st class Sector (M04, N01)
|60€
Περίοδοι διάθεσης
Α περίοδος | Προτεραιότητα στους VIP–VIPA–Skybox κατόχους διαρκείας αυστηρά για προσωπική χρήση |14/10/2025 14:00 – 15/10/2025 16:00
Για την αγορά απαιτείται η καταχώρηση έγκυρου ΑΜΚΑ κατόχου VIP διαρκείας στο πεδίο «κουπόνι», στη συνέχεια επιλέγετε «αποθήκευση», «ενημέρωση» και «συνέχεια» προκειμένου να σας επιτραπεί η μεταβίβαση στο στάδιο πληρωμής.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο δεν είναι για προσωπική χρήση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του εισιτηρίου.
Από την ανωτέρω προτεραιότητα εξαιρούνται, τα Vip–VipAδιαρκείας που διατέθηκαν δωρεάν.
Β περίοδος | Ελεύθερη διάθεση |15/10/2025 17:00 – 20/10/2025 17:00
Σε περίπτωση μη εξάντλησης των εισιτηρίων από τους Vip–Vipa κατόχους, θα ξεκινήσει 2η περίοδος ελεύθερης διάθεσης μέχρι εξαντλήσεως αυτών και με καταληκτική ημερομηνία 20/10/2025 17:00
Η ηλεκτρονική αγορά θα είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων και με καταληκτική ημερομηνία αγοράς τη Δευτέρα (20.10) στις 17:00. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι εφικτή η αγορά εισιτηρίου.
Κανάλι Πώλησης
Α. Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο φίλαθλος παραλαμβάνει το εισιτήριο του στο δηλωθέν email του web λογαριασμού του
Τρόποι Επικοινωνίας
Τηλέφωνο : 2310954099 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00)
Email : [email protected]».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.