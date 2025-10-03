Η Άστον Βίλα πέρασε από την έδρα της Φέγενορντ, επικράτησε 2-0 και έκανε βήμα πρόκρισης. Εξαιρετική η Πόρτο, νίκησε 2-1 τον Ερυθρό Αστέρα.

Η Άστον Βίλα πέρασε από την Ολλανδία, επικράτησε 2-0 της Φέγενορντ και συνέχισε το απόλυτο στη διοργάνωση. Μπορεί οι Ολλανδοί να είχαν αρκετές φάσεις στο α΄ μέρος, αλλά δεν είχαν και την ουσία για να σκοράρουν. Αντίθετα, οι «Βίλανς» ήταν πιο ουσιαστικοί και στην επανάληψη πήραν αυτό που ήθελαν. Ο Μπουεντιά με ένα υπέροχο τελείωμα στο 61' άνοιξε το σκορ, ενώ ο Μακ Γκιν στο 79΄ πέτυχε το 2-0.

Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας 2-1

H Πόρτο συνεχίζει ακάθεκτη τη φετινή σεζόν, αφού είναι εξαιρετική και στη League Phase του Europa League. Οι«Δράκοι επικράτησαν 2-1 του Ερυθρού Αστέρα και πέτυχαν τη δεύτερή τους νίκη... Στο 8ο λεπτό ο Γκόμες άνοιξε το σκορ, ωστόσο στο 32' ο Κοστόβ πέτυχε το 1-1. Ανοιχτό παιχνίδι στην επανάληψη, με τους Σέρβους να χάνουν μοναδική ευκαιρία με τον Αρναούτοβιτς, αλλά και το... παιχνίδι. Σε μια εξαιρετική αντεπίθεση των γηπεδούχων στο 89' ο Πέπε μοίρασε ιδανικά και ο Μόρα διαμόρφωσε το 2-1.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1-3

Εντυπωσιακή η Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη Σερβία, επικράτησε 3-1 της Μακάμπι Τελ Αβίβ παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ο Αμπού Φανί άνοιξε το σκορ στο 14', ωστόσο η απάντηση των Κροατών ήταν άμεση, αφού στο 16' ο Λίσιτσα. Τρία λεπτά αργότερα ο Λιούμπισιτς σημείωσε το 2-1 για τους Κροάτες. Ο ίδιος παίκτης σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 71' διαμορφώνοντας το 3-1.

Βασιλεία - Στουτγκάρδη 2-0

Έκανε... σεφτέ η Βασιλεία στο Europa League με πολύ σπουδαίο τρίποντο. Οι Ελβετοί επικράτησαν 2-0 της Στουτγκάρδης εντός έδρας και πανηγύρισαν το πρώτο τους τρίποντο στην Ευρώπη φέτος. Ο Αγιέτι άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 3', ενώ ο Μπροσίνσκι στο 84' τελείωσε τη δουλειά. Χαμένο πέναλτι είχαν οι Γερμανοί με τον Ντεμίροβιτς στο 36'.

Γκενκ - Φερεντσβάρος 0-1

Στους τρεις βαθμούς έμεινε η Γκενκ στο Europa League, αφού υπέστη απροσδόκητη απώλεια με εντός έδρας ήττα από τη Φερεντσβάρος (1-0). Ο Βάργκα, που είχε και χαμένο πέναλτι, έκρινε το παιχνίδι με γκολ στο 44ο λεπτό και χάρισε στους Ούγγρους το τρίποντο. Στο 65' πέρασε αλλαγή για τους Βέλγους ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Λιόν - Ζάλτσμπουργκ 2-0

Συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στο Europa League η Λιόν. Οι Γάλλοι «λύγισαν» με 2-0 τη Ζάλτσμπουργκ εντός έδρας και έφτασαν ήδη από τη 2η αγωνιστική της League Phase τους έξι βαθμούς. Ο Σουλτς έχασε πέναλτι για τους Λιονέ στο 7', αλλά ο Σατριάνο άνοιξε το σκορ στο 11' και στο 57' ο Κλάιφερτ κλείδωσε το τρίποντο.

