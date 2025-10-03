Europa League: Πέρασε από την Ολλανδία η Άστον Βίλα!
Η Άστον Βίλα πέρασε από την Ολλανδία, επικράτησε 2-0 της Φέγενορντ και συνέχισε το απόλυτο στη διοργάνωση. Μπορεί οι Ολλανδοί να είχαν αρκετές φάσεις στο α΄ μέρος, αλλά δεν είχαν και την ουσία για να σκοράρουν. Αντίθετα, οι «Βίλανς» ήταν πιο ουσιαστικοί και στην επανάληψη πήραν αυτό που ήθελαν. Ο Μπουεντιά με ένα υπέροχο τελείωμα στο 61' άνοιξε το σκορ, ενώ ο Μακ Γκιν στο 79΄ πέτυχε το 2-0.
Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας 2-1
H Πόρτο συνεχίζει ακάθεκτη τη φετινή σεζόν, αφού είναι εξαιρετική και στη League Phase του Europa League. Οι«Δράκοι επικράτησαν 2-1 του Ερυθρού Αστέρα και πέτυχαν τη δεύτερή τους νίκη... Στο 8ο λεπτό ο Γκόμες άνοιξε το σκορ, ωστόσο στο 32' ο Κοστόβ πέτυχε το 1-1. Ανοιχτό παιχνίδι στην επανάληψη, με τους Σέρβους να χάνουν μοναδική ευκαιρία με τον Αρναούτοβιτς, αλλά και το... παιχνίδι. Σε μια εξαιρετική αντεπίθεση των γηπεδούχων στο 89' ο Πέπε μοίρασε ιδανικά και ο Μόρα διαμόρφωσε το 2-1.
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1-3
Εντυπωσιακή η Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη Σερβία, επικράτησε 3-1 της Μακάμπι Τελ Αβίβ παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ο Αμπού Φανί άνοιξε το σκορ στο 14', ωστόσο η απάντηση των Κροατών ήταν άμεση, αφού στο 16' ο Λίσιτσα. Τρία λεπτά αργότερα ο Λιούμπισιτς σημείωσε το 2-1 για τους Κροάτες. Ο ίδιος παίκτης σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 71' διαμορφώνοντας το 3-1.
Βασιλεία - Στουτγκάρδη 2-0
Έκανε... σεφτέ η Βασιλεία στο Europa League με πολύ σπουδαίο τρίποντο. Οι Ελβετοί επικράτησαν 2-0 της Στουτγκάρδης εντός έδρας και πανηγύρισαν το πρώτο τους τρίποντο στην Ευρώπη φέτος. Ο Αγιέτι άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 3', ενώ ο Μπροσίνσκι στο 84' τελείωσε τη δουλειά. Χαμένο πέναλτι είχαν οι Γερμανοί με τον Ντεμίροβιτς στο 36'.
Γκενκ - Φερεντσβάρος 0-1
Στους τρεις βαθμούς έμεινε η Γκενκ στο Europa League, αφού υπέστη απροσδόκητη απώλεια με εντός έδρας ήττα από τη Φερεντσβάρος (1-0). Ο Βάργκα, που είχε και χαμένο πέναλτι, έκρινε το παιχνίδι με γκολ στο 44ο λεπτό και χάρισε στους Ούγγρους το τρίποντο. Στο 65' πέρασε αλλαγή για τους Βέλγους ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
Λιόν - Ζάλτσμπουργκ 2-0
Συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στο Europa League η Λιόν. Οι Γάλλοι «λύγισαν» με 2-0 τη Ζάλτσμπουργκ εντός έδρας και έφτασαν ήδη από τη 2η αγωνιστική της League Phase τους έξι βαθμούς. Ο Σουλτς έχασε πέναλτι για τους Λιονέ στο 7', αλλά ο Σατριάνο άνοιξε το σκορ στο 11' και στο 57' ο Κλάιφερτ κλείδωσε το τρίποντο.
Περισσότερα σε λίγο...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.