Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Ο Τουμπά έχασε τον Σμιτ που ισοφάρισε σε 1-1 (vid)
Στο 75ο λεπτό της «μάχης» του ΟΑΚΑ η Γκόου Αχέντ Ιγκλς ισοφάρισε κόντρα τον Παναθηναϊκό με γκολ του Σμιτς, έπειτα από ασίστ του Τζέιμς.
Κόντρα στη ροή του ματς η Γκόου Αχέντ Ιγκλς ισοφάρισε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στο 75ο λεπτό ο Τζέιμς σέντραρε στο πρώτο δοκάρι, ο Τουμπά έχασε τον Σμιτ, ο οποίος εκτέλεσε στην κίνηση και η μπάλα πέρασε κάτω από το χέρι του Λαφόν για το 1-1.
