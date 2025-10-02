Στο 75ο λεπτό της «μάχης» του ΟΑΚΑ η Γκόου Αχέντ Ιγκλς ισοφάρισε κόντρα τον Παναθηναϊκό με γκολ του Σμιτς, έπειτα από ασίστ του Τζέιμς.

Κόντρα στη ροή του ματς η Γκόου Αχέντ Ιγκλς ισοφάρισε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στο 75ο λεπτό ο Τζέιμς σέντραρε στο πρώτο δοκάρι, ο Τουμπά έχασε τον Σμιτ, ο οποίος εκτέλεσε στην κίνηση και η μπάλα πέρασε κάτω από το χέρι του Λαφόν για το 1-1.