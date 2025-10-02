Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Μεγάλη από Τζούρισιτς για το 2-0 (vid)
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0, με τον Τζούριστς στο 74' μετά από γύρισμα του Κυριακόπουλου να στέλνει τη μπάλα στον Ντε Μπουσέρ από εξαιρετική θέση.
Μια ανάσα από το 2-0 βρέθηκε στο 74' ο Παναθηναϊκός. Συγκεκριμένα μετά από ωραία συνεργασία, ο Κυριακόπουλος μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα μετά το 1-2 με τον Ζαρουρί, ο Τζούρισιτς πλάσαρε στην κίνηση, αλλά ο Ντε Μπουσέρ είπε και πάλι «όχι». Από το κόρνερ που ακολούθησε δεν έγινε κάποια φάση.
@Photo credits: eurokinissi
