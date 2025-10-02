Ο προπονητής της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Μέλβιν Μπόελ, χρησιμοποίησε ομπρέλα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Με δυνατή βροχόπτωση ξεκίνησε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μάλιστα σε μια... ασυνήθιστη εικόνα ο προπονητής των Ολλανδών, Μέλβιν Μπόελ, άνοιξε ομπρέλα, ενώ παρακολουθήσε όρθιος το παιχνίδι, μπροστά από τον πάγκο του.