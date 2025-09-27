Ο Βασίλης Μπάρκας έδωσε συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις με την Ουτρέχτη και στο Europa League.

«Κέρβερος» στην Ολλανδία, «κέρβερος» και στην Ευρώπη ο Βασίλης Μπάρκας. Ο Έλληνας γκολκίπερ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με την Ουτρέχτη και, παρά την ήττα της από τη Λιόν, πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στην πρεμιέρα του Europa League. Η UEFA μάλιστα τον αποθέωσε και συμπεριέλαβε μια από τις επεμβάσεις του στις καλύτερες της εβδομάδας. Ήταν πράγματι τρομερή, αφού ο Μπάρκας, μπόρεσε να αποσοβήσει τον κίνδυνο από κοντά, παρ'ότι κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση.