Μπάρκας: Η UEFA τού... έβγαλε το καπέλο για την τρομερή επέμβαση κόντρα στη Λυών
«Κέρβερος» στην Ολλανδία, «κέρβερος» και στην Ευρώπη ο Βασίλης Μπάρκας. Ο Έλληνας γκολκίπερ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με την Ουτρέχτη και, παρά την ήττα της από τη Λιόν, πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στην πρεμιέρα του Europa League. Η UEFA μάλιστα τον αποθέωσε και συμπεριέλαβε μια από τις επεμβάσεις του στις καλύτερες της εβδομάδας. Ήταν πράγματι τρομερή, αφού ο Μπάρκας, μπόρεσε να αποσοβήσει τον κίνδυνο από κοντά, παρ'ότι κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.