Στο 21ο λεπτό στο ΠΑΟΚ - Μακάμπι ο Παβλένκα είχε μία πολύ καλή επέμβαση σε τετ α τετ αντιπάλου. Ο Κεντζιόρα απομάκρυνε, αλλά όχι σίγουρα, ο Μιχαηλίδης πήγε στη μπάλα χωρίς δύναμη, αυτή έφτασε στον Πέρετζ, ο οποίος πλάσαρε με το αριστερό στο τετ α τετ με τον Παβλένκα κι απέκρουσε ο Τσέχος γκολκίπερ. Στο 35' ακυρώθηκε γκολ του Πέρετζ. Ο Ρεβίβο πήρε τη βαθιά μπαλιά από τον Σλομό και έδωσε στον Πέρετζ, ο οποίος σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο στη συνέχεια υπήρξε υπόδειξη οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.