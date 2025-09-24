Το Καρουζέλ με τις φανέλες, η γιγαντοαφίσα και τα κασκόλ με τον Παναθηναϊκό που… άργησαν! (vids)

Το Gazzetta σας ξεναγεί στην μπουτίκ της Γιουνγκ Μπόις, λίγες ώρες πριν την κόντρα με τον Παναθηναϊκό για την πρώτη αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Αποστολή: Γιάννης Σαπουντζάκης

Το Gazzetta βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης στην Βέρνη, από όπου και ξεκινάει το βράδυ της Πέμπτης το ταξίδι του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League. Λίγη ώρα πριν την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου του τριφυλλιού ενόψει του αγώνα, κάναμε μία πρώτη βόλτα στο γήπεδο της Γιουνγκ Μπόις.

Φυσικά, η πρώτη μας στάση ήταν στην μπουτίκ της ελβετικής ομάδας, η οποία και βρίσκεται σε ένα Mall που είναι… μεσοτοιχία με το γήπεδο. Όπως μπορείτε να διακρίνετε και στα βίντεο του Gazzetta, στην είσοδο του εμπορικού κέντρου, υπάρχουν φωτογραφίες από την εξέδρα των φίλων της Γιουνγκ Μπόις, ενώ μόλις κάνει κανείς το πρώτο βήμα συναντά όλες τις μεγάλες αλυσίδες από fast food που περιλαμβάνουν τα Mall της κεντρικής Ευρώπης.

☘️ Το Gazzetta στην μπουτίκ της Γιουνγκ Μπόις





Δίπλα σε αυτά και το κατάστημα της ελβετικής ομάδας που μπορεί να μην είναι μεγάλο, αλλά μπορεί κανείς να βρει όλα τα… απαραίτητα. Μάλιστα, τα βλέμματα τραβάει ένα Καρουζέλ που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι του συλλόγου για να προβάλλουν τις επίσημες εμφανίσεις της ομάδας και όχι μόνο. Φυσικά, υπάρχει και μπλουζάκι για να θυμίζει την κατάκτηση του Κυπέλλου πριν από λίγους μήνες από το κλαμπ της Βέρνης.

☘️ Η κάμερα του Gazzetta στην μπουτίκ της Γιουνγκ Μπόις





Εμείς, κατευθυνθήκαμε προς το ταμείο και ρωτήσαμε τον εργαζόμενο σε αυτό, αν υπάρχει κάτι που να σχετίζεται με τον αγώνα της Γιουνγκ Μπόις με τον Παναθηναϊκό. Τότε, λοιπόν, με την απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, μας απάντησε πως… έχει καθυστερήσει η αποστολή των κασκόλ του αγώνα. Πάντως, μας διαβεβαίωσε εντός των επόμενων ωρών και το αργότερο ως αύριο το μεσημέρι, τα κασκόλ θα έχουν παραλειφθεί και θα έχουν τεθεί στη διάθεση των φιλάθλων των δύο ομάδων. Ίδωμεν!

Από εκεί και πέρα, την προσοχή μας τράβηξε και μία γιγαντοαφίσα σε μία από τις εισόδους του γηπέδου, που προαναγγέλλει το ματς της Πέμπτης. «PANATHINAIKOS», πόσο όμορφα διαβάζεται!