Ο λόγος που ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα από τον Παναθηναϊκό στο Europa League

Η εξήγηση για τα περισσότερα χρήματα που έχει εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό από την συμμετοχή του στο League Stage του Europa League.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αγωνίζονται στο League Stage του Europa League, με την ελπίδα να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση, κερδίζοντας πόντους για το ranking και χρήματα για τα ταμεία τους...

Όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι, αμφότεροι ήδη έχουν εξασφαλισμένο ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, το οποίο όμως δεν είναι το ίδιο όπως θα περίμεναν οι περισσότεροι. Αυτό του «Δικεφάλου» είναι περίπου 11,5 εκατομμύρια, με το αντίστοιχο του «Τριφυλλιού» να... πέφτει περίπου στα 7.

Τα ποσά του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ

Αναλύοντάς τα κανείς, θα δει ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 4,3 εκατομμύρια από τη συμμετοχή του στο League Stage του Europa League, 2,2 εκατομμύρια από τον πίνακα αξίας της ομάδας, 350.000 από τα προκριματικά και 75.000 από το ελάχιστο ranking bonus.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ έχει τα 4,3 εκατομμύρια από τη συμμετοχή του στο League Stage, 180.000 από τα προκριματικά, 75.000 από το ελάχιστο ranking bonus, αλλά και 7,1 εκατομμύρια από τον πίνακα αξίας της ομάδας.

Πώς προκύπτει η διαφορά

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, αυτός ο πίνακας αξίας κάθε ομάδας κάνει τη μεγάλη διαφορά για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, δίνοντας μεγαλύτερο κομμάτι της... πίτας στον «Δικέφαλο».

Τα χρήματα του συγκεκριμένου κομματιού μοιράζονται σε δύο κατηγορίες...

Η πρώτη κατηγορία

Η πρώτη αφορά το market pool και την 5ετή παρουσία. Στο market pool οι θέσεις των δύο ομάδων μας προκύπτουν από το ranking της Ελλάδας, με αποτέλεσμα ο «Δικέφαλος» να είναι 17ος και οι «πράσινοι» 18οι. Μόνο που οι Θεσσαλονικείς έχουν 6 βαθμούς που προκύπτουν από τις 2 σεζόν τους στους ομίλους του Europa League (συνολικά 4 βαθμοί) και τις 2 στο Conference (συνολικά 2 βαθμοί). Το «Τριφύλλι» από την πλευρά του έχει 3 βαθμούς, από τη μία χρονιά στο Europa League και την περσινή στο Conference.

Όσον αφορά την πενταετή παρουσία τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει 5,425 βαθμούς, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 1,953, με αποτέλεσμα το ποσό του να... απογειώνεται.

Η δεύτερη κατηγορία

Η δεύτερη κατηγορία τώρα, είναι η 10ετής παρουσία.

Εκεί οι Θεσσαλονικείς στον πίνακα με τις 36 ομάδες που συμμετέχουν είναι 15οι με 63,3 βαθμούς, ενώ οι «πράσινοι» 33οι με 21. Γι’ αυτό και οι πρώτοι έχουν εξασφαλίσει 1,7 εκατομμύρια, ενώ το «Τριφύλλι» 320.000.