Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στη League phase του Europa League.

Στο ζευγάρι με την Ρέιντζερς δεν πέρασε η καλύτερη ομάδα. Σε εκείνο με την Σαχτάρ το ποδόσφαιρο απέδωσε δικαιοσύνη για το Τριφύλλι και απόψε στην Αμισό ο Παναθηναϊκός πήρε από το άθλημα όσα του στέρησε για να φτάσει εκεί που άξιζε. Στην επιστροφή του στο Champions League.

Το ανώτερο σύνολο και στα δύο ματς προκρίθηκε. Αυτός ήταν ο Panathinaikos. Στο ΟΑΚΑ τους έβαλε δύο αντί για τέσσερα, απόψε έπαιξε τρομερή άμυνα και στάθηκε ως παλικάρι στο... καμίνι της Σαμσουνσπόρ, παίρνοντας πανάξια το εισιτήριο για την league phase του Europa League, ακόμη και αν έχασε πάλι πολλές ευκαιρίες για να πάρει και το ματς. Χαλάλι, όμως.

Ο Ρουί Βιτόρια πιστώνεται την εικόνα της ομάδας αυτό το καλοκαίρι, προφανώς τις δύο προκρίσεις απέναντι σε πολύ δύσκολους αντιπάλους, παρουσιάζοντας έναν Παναθηναϊκό πανέτοιμο, έχοντας φυσικά και σημαντική βοήθεια από τις μεταγραφές που έχουν έρθει μέχρι στιγμής! Όλος ο οργανισμός λειτούργησε σωστά και ο σύλλογος πέτυχε αυτές τις δύο προκρίσεις απέναντι σε Σαχτάρ και Σαμσουνσπόρ. Δεν ήταν καθόλου εύκολο!

Στο αποψινό παιχνίδι υπήρχε μια ανασταλτική συμπεριφορά για σεμινάριο. Παίκτες που ήταν απόλυτα προσηλωμένοι στο σχέδιο, στο πλάνο, στις μονομαχίες, στις καλύψεις. Σε όλα τους. Απίθανη τακτική προσέγγιση από πάγκο και ποδοσφαιριστές. Οι Τούρκοι έκαναν δύο φάσεις στο πρώτο μέρος, καμία στο δεύτερο και αν κάποιος άξιζε το γκολ, αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός. Τέσσερις κλασσικές ευκαιρίες. Κυριακόπουλος, Ιωαννίδης δύο φορές και ο Τετέ.

Ένα respect στο Φωτάρα που μπήκε και έπαιξε το ματς, παρότι ετοιμάζει... βαλίτσες για Λισαβώνα. Δεν θα το έκαναν πολλοί αλλά εκείνον θα τα πούμε σε άλλο σημείωμα.

Ο Ντραγκόφσκι ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε. Σημαντικές επεμβάσεις, κομβικές έξοδοι από την εστία. Οι δύο στόπερ, Τουμπά και Μπράουν κέρδισαν τις περισσότερες μονομαχίες, ο Κώτσιρας επίσης. Ο Τσιριβέγια ήταν ο mvp, όπως από κοντά και ο Τσέριν, με τον Μπακασέτα να φτιάχνει δύο... έτοιμα γκολ με το υπέροχο αριστερό του. Οι αλλαγές έδωσαν πράγματα. Και ο Γερεμέγεφ στο πεντάλεπτο κέρδισε τέσσερα πέντε πλάγια άουτ. Όλοι ταγμένοι στον σκοπό.

Ο Παναθηναϊκός απόψε ήξερε τι ήθελε, πως να το πάρει και στο τέλος τα κατάφερε. Φαινόταν από την προετοιμασία πως η ανασταλτική λειτουργία θα δώσει προκρίσεις. Όπως κι έγινε. Αν έμπαιναν και τα γκολ, όλα θα ήταν πιο εύκολα αλλά τέλος καλό όλα καλά, σε αυτή την ευρωπαϊκή περιπέτεια του συλλόγου.

Europa League, λοιπόν, προφανώς πιο σημαντικά έσοδα σε σχέση με το Conference League και πολύ όμορφα ματς ενόψει, ματς που σε κάνουν καλύτερο σε βάθος χρόνου, παιχνίδια με δυνατούς αντιπάλους.

Υ.Γ: Στους 100 της κερκίδας, στον Ψηλό, τον κύριο Λάμπρο που ξέρουν πόσο τους αγαπώ και μακάρι να βρείτε κάποια ή κάποιον που να σας αγαπά όπως εκείνοι τον Παναθηναϊκό, ένα μεγάλο, τεράστιο RESPECT. Μάγκες...