Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τα μεγάλα γεγονότα στον ΠΑΟΚ αυτές τις ημέρες και φυσικά αναφέρεται στις μεταγραφές, μαζί με τον σπουδαίο αγώνα κόντρα στην Ριέκα

Έτσι είναι το ποδοσφαιρικό καλοκαίρι: Προετοιμάζεσαι, αλλάζεις, παίζεις, κάνεις μεταγραφές και δίνεις τελικούς. Όλα μαζί! Όποιος τα κάνει καλύτερα και έχει καλές βάσεις για να ανταποκριθεί στις αλλαγές και τη διαδικασία, τα καταφέρνει! Ο ΠΑΟΚ;

Έχουμε τονίσει ότι συνειδητά ή όχι, ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλο ρίσκο το καλοκαίρι να παίξει κρίσιμα ματς με τον Τσάλοφ βασικό φορ. Αλήθεια είναι ότι λίγο ή πολύ ένα ανάλογο ρίσκο παίρνουν πολλές ομάδες που δίνουν τέτοιες αναμετρήσεις. Δείτε τι παράπονα υπάρχουν στην ΑΕΚ που έχει τόσες πολλές εκκρεμότητες και της «κάθισαν» τώρα τραυματισμοί και απουσίες! Ο Παναθηναϊκός πάει για 3-4 προσθαφαιρέσεις τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών και ζήτησε να μην παίξει με τον ΟΦΗ λόγω του διαθέσιμου ρόστερ! Σε όλη την Ευρώπη έτσι είναι.

Ο ΠΑΟΚ μας ενδιαφέρει, μέχρι τώρα όλη η ομάδα παιδεύεται με το ποδόσφαιρο που παίζει, ο φορ δεν βοηθάει με… εύκολα γκολ (ούτε με εύκολα κοντρόλ…) από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το μέτριο πρόσωπο του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα οφείλεται κυρίως σε γενικούς λόγους ετοιμότητας και όχι στον χαφ και στον στόπερ που δεν έχουν αποκτηθεί. Αυτό το ρόστερ δηλαδή θα μπορούσε και θα έπρεπε να παίζει καλύτερα με τους υπάρχοντες. Τα ξαναγράψαμε όμως όλα αυτά…

Μη ξεγελιόμαστε. Δύο κενά έχει ο ΠΑΟΚ. Κενά… Αριθμητικά! Αντικειμενικά! Τα άλλα όλα τα χει ο καθένας στο μυαλό του. Και η Ρεάλ «θέλει μεταγραφές για να γίνει καλύτερη». Και ο ΠΑΟΚ μακάρι να είχε καλύτερους παίκτες. Προς το παρόν πάντως πρέπει να ενισχυθεί στα στόπερ όπου ο Ιταλός Βολιάκο είναι η επιλογή και στα χαφ. Δύο δανεισμούς ψάχνει. Όσον αφορά στα στόπερ όσοι επιπόλαιοι διέδιδαν τα περί… Μαυροπάνου, ήθελαν και κατάφεραν να φαίνεται «λίγος» ο οποιοσδήποτε άλλος!

Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ βιάζεται. Μέχρι σήμερα θα περιμένει τον Ιταλό στόπερ κι αν αυτός δεν πει το «ναι» θα στραφεί σε άλλη περίπτωση.

Το έλεγα και χθες: Μεταγραφικά και στη λειτουργία του ο ΠΑΟΚ έχει πολλές αδυναμίες. Έρχονται όμως μερικές φορές περιπτώσεις σαν του Ζαφείρη και όλος ο χειρισμός, όπως και τα εκατομμύρια που δόθηκαν, για να δείξουν ακόμη και στους ίδιους ότι… όλα τα μπορούν. Αρκεί να είναι αποφασιστικοί χωρίς… 12 διαφορετικές απόψεις και τάσεις.

Κλείνουμε τα μεταγραφικά: Οι απόψεις του προέδρου της Σλάβια για το πώς ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Ζαφείρη και ότι -και καλά- θα έπρεπε να παρέμβει η UEFA, αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση του Δικεφάλου. Είναι τα καλύτερα που θα μπορούσαν να διαβάσουν οι ΠΑΟΚτσήδες για να καταλάβουν ότι… «ότι ο ΠΑΟΚ θέλει, όλα τα μπορεί». Θα μου πεις… «και γιατί δεν θέλει πάντα, σε κάθε περίπτωση;»

Με καλή αύρα

Σε κάθε περίπτωση αυτή η εβδομάδα σημαδεύεται από την μεταγραφή και την άφιξη του Ζαφείρη, αλλά και από το δεύτερο ματς με τους Κροάτες. Ο Ζαφείρης δεν παίζει την Πέμπτη, είναι όμως τόσο βέβαιο ότι η αύρα της μεταγραφής του οδηγεί τους ΠΑΟΚτσήδες στην Τούμπα, να γίνουν ένα με την ομάδα του Λουτσέσκου και να παίξουν ρόλο στην προσπάθεια για πρόκριση. Το νιώθεις, το καταλαβαίνεις, αποδείχθηκε και με τη διάθεση των εισιτηρίων. Σε ένα 24ώρο τελείωσαν και η Τούμπα θα έχει πάνω από 25 χιλιάδες φιλάθλους που δημιουργούν συνθήκες καυτής έδρας.

Με τους Κροάτες παραδοσιακά η Τούμπα παίζει ρόλο! Γενικά με τους Κροάτες ο ΠΑΟΚ πάντα βρίσκει τρόπο να προκρίνεται. Εννοείται ότι δεν παίζει μπάλα η παράδοση, αλλά η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι και τώρα μπορεί, το «έχει». Η Ριέξκα είναι καλή ομάδα, έχει αρετές με την μπάλα στα πόδια, έχει τους παικταράδες Γιάνκοβιτς και Φρουκ στο κέντρο και φυσικά θα είναι επικίνδυνη. Δεν είναι… ΑΕΛ να μην σε φοβίζει επιθετικά.

Ένταση μεγάλη θέλει και φυσικά αυτή τη νοοτροπία των τελικών ώστε οι ασπρόμαυροι να μην δεχθούν μέσα στο ματς κανένα άλλο αποτέλεσμα πέρα από αυτά που τους δίνουν την πρόκριση. Το ξέρουν! Το έχουν!