Βαθμολογία UEFA: Πλατιά χαμόγελα για την Ελλάδα που πλησίασε την Τσεχία!

Ιδιαιτέρως καλά νέα για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά στη βαθμολογία της UEFA, μετά τα αποτελέσματα της Πέμπτης και τις προκρίσεις του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.

Μία πρώτη καλή νύχτα για το ελληνικό ποδόσφαιρο στα φετινά καλοκαιρινά προκριματικά, ήταν αυτή της Πέμπτης. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός με τα αποτελέσματά τους και τις προκρίσεις τους, χάρισαν 500 επιπλέον βαθμούς στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA, μα και την ελπίδα για ακόμα καλύτερη συνέχεια.

Οι δύο Δικέφαλοι με τις νίκες τους απέναντι σε Βόλφσμπεργκερ και Άρη Λεμεσού προσέφεραν από 200 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός άλλους 100 λόγω της ισοπαλίας μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Έτσι, η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία που βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας και απομακρύνθηκε από την 12η Νορβηγία.

Αναλυτικά:

9. Τουρκία 42.500 (5/5)
10. Τσεχία 40.100 (5/5)
11. Ελλάδα 36.712 (4/5)
12. Νορβηγία 34.487 (4/5)
13. Πολωνία 34.350 (3/4)
14. Δανία 32.731 (3/4)
15. Αυστρία 31.250 (3/5)

     

