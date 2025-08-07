ΠΑΟΚ - Βόλφσμπεργκερ: Αποθέωση από τον κόσμο προς τον Λουτσέσκου (vid)
Όταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου βγήκε κοντά στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Τούμπας ο κόσμος του ΠΑΟΚ τον αποθέωσε. Ο έμπειρος Ρουμάνος τεχνικός έκανε κίνηση προς την εξέδρα - πριν τον αγώνα με τη Βόλσφμπεργκερ - για να ευχαριστήσει θερμά τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά για την εκτίμησή τους προς το πρόσωπό του για άλη μία φορά.
Αποθέωση του Ραζβάν Λουτσέσκου απο τους φίλους του ΠΑΟΚ πριν απο την έναρξη του αγώνα κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League#PAOKWAC #paok #paokfc pic.twitter.com/g2iOL0mqKN— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 7, 2025
