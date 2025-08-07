Αποθέωση του Ραζβάν Λουτσέσκου υπήρξε από τους φίλους του ΠΑΟΚ πριν από την έναρξη του αγώνα κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα.

Όταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου βγήκε κοντά στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Τούμπας ο κόσμος του ΠΑΟΚ τον αποθέωσε. Ο έμπειρος Ρουμάνος τεχνικός έκανε κίνηση προς την εξέδρα - πριν τον αγώνα με τη Βόλσφμπεργκερ - για να ευχαριστήσει θερμά τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά για την εκτίμησή τους προς το πρόσωπό του για άλη μία φορά.