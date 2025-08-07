Η Σαχτάρ, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, είπε «όχι» σε αστρονομική προσφορά της Φούλαμ για το βραζιλιάνικο αστέρι της, Κέβιν.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Τρίτης (5/8), ενόψει της αναμέτρησής της με τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη (7/8) στις 21:00 στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Σε φωτογραφίες που ανέβασε στα social media η ουκρανική ομάδα, δεν φαίνεται πουθενά ο Κέβιν, με την αιτία της απουσίας του να είναι ένας μυϊκός τραυματισμός. Η απώλειά του από τον αγώνα, όπως είναι φυσικό, προβληματίζει τον Τούρκο τεχνικό, Αρντά Τουράν.

Εδώ και πολλά χρόνια, η Σαχτάρ έχει αναδείξει πολλούς Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές, τους οποίους αποκτούσε με μικρό αντίτιμο και στη συνέχεια πουλούσε με πολλαπλάσιο ποσό σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ονόματα όπως ο Ντάγκλας Κόστα, ο Φρεντ και ο Γουίλιαν είναι μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Αυτή τη φορά, ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει είναι ο 22χρονος εξτρέμ Κέβιν, ο οποίος εντυπωσιάζει στα προκριματικά του Europa League με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε μόλις τρία παιχνίδια. Οι εμφανίσεις του έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ανάμεσά τους και η Φούλαμ.

Η αστρονομική πρόταση της Φούλαμ

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φούλαμ κατέθεσε επίσημη πρόταση προς τη Σαχτάρ, η οποία αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 30 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν άμεσα στην ουκρανική ομάδα, ενώ τα υπόλοιπα 10 εκατ. προβλέπονται ως μπόνους επίτευξης στόχων. Ωστόσο, η απάντηση της Σαχτάρ παραμένει σταθερά αρνητική πρός το παρόν.

Ο Κέβιν αποκτήθηκε από την Παλμέιρας τον Ιανουάριο του 2024 αντί 12 εκατομμυρίων ευρώ, και μέσα σε ενάμιση χρόνο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Μέχρι στιγμής, έχει αγωνιστεί σε 55 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Σαχτάρ σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 16 γκολ και μοιράζοντας 10 ασίστ.

Το συμβόλαιό του με τον ουκρανικό σύλλογο έχει ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, γεγονός που δίνει στη Σαχτάρ ένα εξαιρετικά ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.