Ο εκ των συνιδιοκτητών της Κρίσταλ Πάλας, χαρακτήρισε αδικία και κακή ημέρα για το ποδόσφαιρο την απόφαση... υποβιβασμού της ομάδας στο Conference League.

Εκτός Europa League της νέας σεζόν τέθηκε η Κρίσταλ Πάλας, μετά την παραμονή της Λιόν στη Ligue 1 και την κοινή ιδιοκτησία των δυο συλλόγων από τον Τζον Τέξτορ.

Οι νικητές του FA Cup φυσικά θα ασκήσουν έφεση, η οποία μάλιστα θα εκδικαστεί άμεσα, αφού οι προκριματικοί γύροι των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ήδη έχουν ξεκινήσει, με την ελπίδα να ανατραπεί αυτή η απόφαση και ο σύλλογος να αγωνιστεί στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA και όχι στο Conference League.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν παύει να...πληγώνει την Πάλας, με τον Στιβ Πάρις, συνιδιοκτήτη του κλαμπ να σχολιάζει πως άπαντες στην ομάδα είναι συντετριμμένοι, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «αδικία» και κακή ημέρα για το ποδόσφαιρο.

«Είμαστε προφανώς συντετριμμένοι, το πιο σημαντικό για τους οπαδούς, οι οπαδοί όλων των συλλόγων θα έπρεπε να είναι συντετριμμένοι γι' αυτό.

Αυτό σημαίνει κάτι, κερδίζεις ένα κύπελλο για πρώτη φορά στην ιστορία σου και είναι σαν να κερδίζεις το λαχείο και να πηγαίνεις στο ταμείο και να μην παίρνεις το έπαθλο.

Είναι μια κακή μέρα για το ποδόσφαιρο. Οι περισσότεροι σωστοί οπαδοί του ποδοσφαίρου θα δουν πόσο τρομερή αδικία είναι αυτή για τον ποδοσφαιρικό σύλλογο και μια αδικία που ελπίζω ότι κάποιος μπορεί να διορθώσει, γιατί πιστεύω ότι κανείς στο ποδόσφαιρο δεν θέλει να το δει αυτό, δεν νομίζω ότι η UEFA θέλει να το δει.»

