Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της DNCG να παραμείνει η Λιόν στην Ligue 1 φαίνεται να ξεκαθαρίζει τα πράγματα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τις ομάδες που επηρέαζε ο μέχρι πρότινος υποβιβασμός των Λιονέ.

Στη Λιόν, η καρδιά όλων επέστρεψε στη θέση της! Η Επιτροπή Εφέσεων της DNCG (της αρμόδιας επιτροπής οικονομικού ελέγχου των γαλλικών συλλόγων), ανέτρεψε την απόφαση της 24ης Ιουνίου, σύμφωνα με την οποία οι Λιονέ υποβιβάζονταν στην Ligue 2 λόγω υπέρογκων χρεών.

Όπως έγινε επίσημο το απόγευμα της Τετάρτης (9/7), η έφεση της Λιόν έγινε δεκτή, κάτι που σημαίνει ότι ο ιστορικός σύλλογος γλίτωσε από τον «γκρεμό» και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ligue 1 από τη νέα σεζόν.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί παράλληλα και τη συμμετοχή της Λιόν στο Europa League τη σεζόν 2025/2026, γεγονός που κάνει όλο και πιο δύσκολη την παρουσία της Κρίσταλ Πάλας στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Στο... περίμενε βρίσκεται φυσικά και η Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά και η Μπράιτον των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα!

Lyon have won their appeal to overturn their relegation to Ligue 2. The seven-time French champions will stay in Ligue 1 🔴🔵 pic.twitter.com/sCKPEtPj2W

Κάνοντας μία μίνι αναδρομή, θυμίζουμε ότι η Κρίσταλ Πάλας εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη League Phase του Europa League μετά την κατάκτηση του φετινού FA Cup. Ωστόσο, ένας εσφαλμένος υπολογισμός... την έβαλε σε μπελάδες.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Τζον Τέξτορ, ο Αμερικανός επιχειρηματίας της Eagle Football Holdings, εταιρεία η οποία κατέχει μερίδιο στην Πάλας και στην Λιόν. Βάσει των κανονισμών συνιδιοκτησίας της UEFA, οι δύο ομάδες δεν δύνανται να αγωνιστούν στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση (τονίζουμε ότι η Λιόν εξασφάλισε τη συμμετοχή της εκεί τερματίζοντας 6η στη Ligue 1).

Με την προθεσμία να έχει εκπνεύσει εδώ και μήνες, η Πάλας κινήθηκε εκπρόθεσμα για να σώσει την κατάσταση. Ο Τέξτορ παραιτήθηκε από τη θέση του διοικητικού συμβουλίου της Λιόν, ενώ παράλληλα συμφώνησε να πουλήσει το 43% των μετοχών του στην Πάλας στον ιδιοκτήτη των New York Jets, Γούντι Τζόνσον.

Επί της ουσίας, το πιο ισχυρό σενάριο βάσει της ανατροπής στην υπόθεση της Λιόν, είναι να... υποβιβαστεί η Κρίσταλ Πάλας στο Conference League. Το ντόμινο συνεχίζεται, καθώς εάν αυτό οριστικοποιηθεί, τότε η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι αυτή που θα πάρει τη θέση των Αετών στη League Stage του Europa League. Τέλος, υπάρχει και ένα λιγότερο πιθανό σενάριο: Να μείνει τελείως εκτός Ευρώπης η Πάλας, να παίξει στο Europa η Φόρεστ και στο Conference League η Μπράιτον.

Εάν η έφεση της Λιόν είχε πέσει στο κενό, τότε αυτόματα η Πάλας θα αγωνιζόταν την επόμενη σεζόν στο Europa League, αφού δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα με τον Τέξτορ. Αυτή που έχει τον τελευταίο λόγο πάντως είναι η UEFA. Αυτή θα αποφασίσει για την τύχη όλων των... εμπλεκομένων στην υπόθεση ομάδων στην ευρωπαϊκή σκηνή.

