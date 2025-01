Ο ΠΑΟΚ έμαθε το «μονοπάτι» του μέχρι τον τελικό του Eupopa League, ενώ ο Ολυμπιακός παραμένει 50%-50% που θα βρεθεί και ποιο θα... ακολουθήσει.

Τη Στεάουα Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα Play Off του Europa League, έτσι οι δύο ομάδες θα τα… ξαναπούν αφού συγκρούστηκαν και στη League Phase όπου οι Ρουμάνοι επικράτησαν τότε 1-0 στην Τούμπα.

Μετά τη σημερινή (31/1) κλήρωση ο Δικέφαλος έμαθε και το… μονοπάτι του ως τον τελικό, όπου αν ξεπεράσει τον σκόπελο των «24» στη φάση των «16» θα ενημερωθεί μέσω νέας κλήρωσης που θα γίνει στις 21/2 όχι μόνο για τον αντίπαλό του στους «16» που θα είναι ή Αϊντραχτ Φρανκφούρτης ή η Λυών, αλλά για όλες τις ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει (όχι όλες φυσικά, ως πιθανές αντιπάλους λογίζονται) μέχρι τον final του Μπιλμπάο.

Μέχρι στιγμής σε αυτή τη «δεξαμενή» για τους «μαυρόασπρους» συμπεριλαμβάνονται Μίντιλαναντ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Φενέρμπαχτσε, Αντερλεχτ, Πόρτο, Ρόμα και ύστερα από μία εκ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή Τότεναμ, Αϊντραχτ Φρανκφούρτης ή Λυών, Λάτσιο ή Αθλέτικ Μπιλμπάο και Ολυμπιακός ή Ρέιντζερς.

Οι «ερυθρόλευκοι» από την πλευρά τους που έχουν ήδη προκριθεί στους «16» θα αντιμετωπίσουν εκεί έναν νικητή εκ των ζευγαριών Τβέντε-Μπόντο Γκλιμτ και Φενέρμπαχτσε-Αντερλεχτ, ενώ στην κλήρωση της 21ης Φεβρουαρίου θα «μάθουν» το δικό τους «μονοπάτι», αφού είναι 50%-50% αν θα βρεθούν στο ένα ή το άλλο path. Αρα η δική τους «δεξαμενή» πιθανών αντιπάλων συμπεριλαμβάνει αρκετές περισσότερες ομάδες.

Εάν η κλήρωση τους φέρει σε εκείνο του ΠΑΟΚ οι δυο τους, εφόσον συνεχίζουν την εκτός συνόρων πορεία τους ενδέχεται να συγκρουστούν στα ημιτελικά.

UEL Knockout Playoff draw is completed!



This is how the bracket looks after the draw: pic.twitter.com/ZjVHuV42o0