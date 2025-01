Σύμφωνα με τον «εξομοιωτή» της League Phase του Europa League τα δύο πρώτα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής του τουρνουά ήταν ένα «κλικ» θετικά για τον Ολυμπιακό και αντίστοιχα αρνητικά για τον ΠΑΟΚ.

Με τα παιχνίδια Γαλατάσαραϊ-Ντιναμό Κιέβου 3-3 και Μπεσίκτας-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-1 άνοιξε χθες και σήμερα η αυλαία της 7ης και προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οπου και υπάρχει εύλογο ελληνικό ενδιαφέρον καθώς στο group συμμετέχουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι λογικό να επηρεάζονται από όλα τα αποτελέσματα (σ.σ. θα παίξουν αύριο με Πόρτο και Σλάβια Πράγας αντίστοιχα). Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως στον όμιλο η βαθμολογία είναι κοινή, παρότι η κάθε ομάδα θα παίξει με οκτώ αντιπάλους και όχι όλους .

Πριν τη σέντρα των δύο επί τουρκικού εδάφους αναμετρήσεων ο «εξομοιωτής» του Football Meets Data όπου υπολογίζονται όλες οι παράμετροι (πορεία της εκάστοτε ομάδας, συνολικά τα εναπομείναντα παιχνίδια του τουρνουά, το πρόγραμμα δηλαδή, όπου στο φινάλε ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Καραμπάγκ και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στην Ισπανία τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, η διαφορά τερμάτων των clubs που είναι το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας κτλ) έδινε στους «ερυθρόλευκους» 98% πιθανότητες να βρεθούν στο Top 24 και κατά συνέπεια στα νοκ άουτ της διοργάνωσης (8% 1-8, 52% 9-16, 38% 17-24) και αντίστοιχα 57% στους «μαυρόασπρους» (0,02% 1-8, 11% 9-16, 46% 17-24).

Θυμίζουμε πως οι οκτώ πρώτες ομάδες θα πάρουν απευθείας το «εισιτήριο» για τη φάση των «16», ενώ εκείνες που θα τερματίσουν στο 9-24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες Play Off, όπου οι πρώτοι θα γίνουν στις έδρες εκείνων του 17-24 και οι ρεβάνς στων 9-16. Οι τελευταίες 12 του ομίλου θα αποκλειστούν από τη συνέχεια του τουρνουά και θα ολοκληρώσουν την εκτός συνόρων παρουσία τους.

Μετά λοιπόν τα δύο άνωθεν αποτελέσματα όπου στην κατάταξη η Μπεσίκτας βρέθηκε στο Top 24, προσπέρασε στο «+2» τον ΠΑΟΚ και τον έριξε 23ο, υπάρχει μία μικρή σχετική διαφοροποίηση.

Σύμφωνα λοιπόν με το «κομπιούτερ» για τον Ολυμπιακό παραμένει το 98% ως πιθανότητες τερματισμού του στο Top 24 , όμως για το 1-8 έχει πλέον 9% και όχι 8% (9% 1-8, 52% 9-16, 37% 17-24), προφανώς ελέω της απώλειας βαθμών που υπέστη η Γαλατάσαραϊ (σ.σ. για την ιστορία η Ντιναμό Κιέβου δεν έχει πια κάποια πιθανότητα πρόκρισης έστω και ως 24η).

Στον ΠΑΟΚ όμως το 57% για το Top 24 «έπεσε» στο 53%, μάλλον λόγω της νίκης της Μπεσίκτας, αποτέλεσμα που φαίνεται πως δεν ήταν υπέρ του Δικεφάλου. Για τον οποίο ο «εξομοιωτής» υποστηρίζει πλέον πως «πιστώνεται» μόλις 0,02% πιθανότητες να βρεθεί στο Top 8, 10% στο 9-16 (από 11%) και 43% στο 17-24 (από 46%).

Βέβαια όλα τα παραπάνω είναι ασκήσεις επί χάρτου και οι ομάδες μας ορίζουν την τύχη τους, αφού αν πάρουν θετικά αποτελέσματα δεν θα «κοιτάνε» τόσο τι συμβαίνει στα άλλα παιχνίδια.

Ωστόσο φαίνεται πως τα δύο πρώτα ματς της 7ης αγωνιστικής ευνόησαν έστω και ελάχιστα τον Ολυμπιακό και αντίστοιχα δυσχέραναν, επίσης λίγο, την αποστολή του ΠΑΟΚ.

Updated UEL probabilities after Beşiktaş 🇹🇷 - Athletic Club 🇪🇸 4-1



▪️ No changes in Top 8 projected teams



New in Top 24:

🔹 Beşiktaş 🇹🇷



Out of Top 24:

🔸 Braga 🇵🇹



(*teams are ordered on average expected position, not probability to qualify) pic.twitter.com/ue7P7lm4Kb