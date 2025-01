Σύμφωνα με τον… εξομοιωτή ο Ολυμπιακό έχει ποσοστό 98% να συνεχίσει στο Europa League, ενώ για τον ΠΑΟΚ τον αντίστοιχο νούμερο ξεπερνά το 50%.

Με το παιχνίδι Γαλατάσαραϊ-Ντιναμό Κιέβου επιστρέφει σήμερα (21/1) στη δράση η League Phase του Europa League, όπου υπάρχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω της εκεί συμμετοχής του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.

Οπου οι μεν «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν την Πέμπτη (23/1) στην Πορτογαλία με την Πόρτο και την ίδια ημέρα ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί τη Σλάβια Πράγας.

Αυτή τη στιγμή και με δύο αγωνιστικές να απομένουν οι Πειραιώτες βρίσκονται στην 15η θέση της κατάταξης και οι Θεσσαλονικείς στην 22η, κάτι που αποτυπώνει ανάγλυφα πως βρίσκονται σε τροχιά πρόκρισης για τα νοκ άουτ.

Οπου οι οκτώ πρώτες ομάδες θα πάρουν απευθείας το «εισιτήριο» για τη φάση των «16», ενώ εκείνες που θα τερματίσουν στο 9-24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες Play Off, όπου οι πρώτοι θα γίνουν στις έδρες εκείνων του17-24 και οι ρεβάνς στων 9-16. Οι τελευταίες 12 θα αποκλειστούν από τη συνέχεια του τουρνουά και θα τερματίσουν την εκτός συνόρων παρουσία τους.

Το Football Meets Data έβαλε στον… εξομοιωτή όλα τα δεδομένα ενόψει του φινάλε της διοργάνωσης (σ.σ. πορεία της ομάδας, όλα τα παιχνίδια του τουρνουά όπου στο τέλος του ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Καραμπάγκ και ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Ισπανία με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, διαφορά τερμάτων που είναι το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας κτλ) όπου προκύπτει ότι οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται με το 1,5 και κάτι πόδι στα νοκ άουτ, ενώ οι «μαυρόασπροι» έχουν τον πρώτο λόγο ώστε να το πετύχουν.

Σύμφωνα λοιπόν με το… κομπιούτερ ο Ολυμπιακός έχει 8% πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα και ευρύτερα 98% να βρεθεί στο Top 24, όπου κατά 52% θα βρίσκεται στο 9-16 και κατά 48% στο 17-24.

Στον ΠΑΟΚ από την πλευρά του επειδή απώλεσε έδαφος του «πιστώνεται» μόλις 0,02% πιθανότητες να βρεθεί στο Top 8, όμως έχει 57% να είναι στο 9-24, με πιο πιθανό σενάριο πάντως να μείνει στο 17-24 και να έχει μειονέκτημα έδρας (46% έναντι 11% που του δίνεται για το 9-16).

Ολα τα άνωθεν βέβαια είναι... ασκήσεις επί χάρτου και τα πάντα θα κριθούν στο χορτάρι.

Europa League returns to action today.



