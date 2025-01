Πόρτο: Φλόγα ελπίδας στο «Ντραγκάο» για τον... πληγωμένο Δράκο

Η Πόρτο κάνει το πρώτο βήμα στη νέα εποχή με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο «Ντραγκάο» και ψάχνει τη χαμένη φλόγα που αγνοείται από το καλοκαίρι.

«Ζητάω από τους παίκτες μου να έχουν χαρακτήρα, σθένος και να παίξουν ως πρωταθλητές κόντρα στον Ολυμπιακό» ήταν το «ζουμί» από τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Πόρτο. Ο Ζοσέ Ταβάρες, άλλωστε, ένα «παιδί» των Δράκων που έχει περάσει από όλες τις μικρές ομάδες της Πόρτο, ανέλαβε τα ηνία ως υπηρεσιακός σε μια περίοδο μίνι - κρίσης.

Σε ένα διάστημα όπου θα κληθεί να ανακτήσει τον καλό εαυτό των ποδοσφαιριστών του και να διασώσει μια χρονιά γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε το πρώτο «τεστ» να έρθει απέναντι στον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την 7η αγωνιστική του Europa League, ενώ τα περιθώρια για τη συνέχεια στην Ευρώπη αρχίζουν να στενεύουν.

Παρά το όνομα ωστόσο και τη βαριά κληρονομιά που οφείλει να υπερασπιστεί σε ευρωπαϊκό τερέν, η Πόρτο μόνο ιδανικά δεν τα έχει πάει στο Europa. Οι συνθήκες την καλούν να βγάλει αντίδραση κόντρα στον Ολυμπιακό και το Gazzetta παρουσιάζει την μυστηριώδη φετινή εκδοχή των Δράκων που δυσκολεύονται να παράγουν την ίδια φλόγα...

Ψάχνοντας τους λόγους πίσω από τη νωχελική απόδοση των Πορτογάλων, η αναζήτηση μας πάει πίσω στο καλοκαίρι. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Σέρχιο Κονσεϊσάο, ένα πρόσωπο που συνδέθηκε με ορισμένες από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες των Δράκων, αποχώρησε το καλοκαίρι μετά από δυο σερί Κύπελλα, αλλά η λειψυδρία στο πρωτάθλημα ίσως να στάθηκε ως η αφορμή του διαζυγίου.

Τη θέση του στον πάγκο πήρε ο Μπρούνο Βίτορ που προβιβάστηκε από βοηθός σε πρώτος προπονητής, δίχως ωστόσο να έχει εμπειρία ως υπεύθυνος σε τεχνική ηγεσία. Ήδη λοιπόν η δοκιμασία για τον Πορτογάλο ήταν μεγάλη, όμως με τις απώλειες του καλοκαιριού έγινε ακόμα μεγαλύτερη. Ο στυλοβάτης της άμυνας και θρύλος του συλλόγου, Πέπε, αποσύρθηκε, η επιθετική γραμμή των Εβανίλσον και Ταρεμί αποχώρησε για τα μεγάλα συμβόλαια των Premier League και Serie A, ενώ ο πολλά υποσχόμενος γιος του Σέρχιο Κονσεϊσάο, Φρανσίσκο, παραχωρήθηκε δανεικός στη Γιουβέντους.

Η Πόρτο προσπάθησε να απαντήσει μεταγραφικά με την απόκτηση του Σάμου Ομοροντιόν από την Ατλέτικο Μαδρίτης αντί του ποσού των 15 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος την περσινή περίοδο είχε βγάλει... μάτια στη La Liga ως δανεικός στην Αλαβές. Ο θηριώδης φορ μάλιστα είχε βρεθεί κοντά στην Τσέλσι προτού καταλήξει στην Πορτογαλία κι από νωρίς απέδειξε τον λόγο που οι Άγγλοι ενδιαφέρθηκαν. Με 18 γκολ σε 24 ματς «κουβαλάει» την επίθεση των Δράκων, αλλά δεν είναι αρκετός...

Όλο το υπόλοιπο σύνολο άλλωστε αδυνατεί να τον ακολουθήσει. Μέσα στη σεζόν η Πόρτο υποφέρει από αυξομειώσεις στην απόδοσή της και ο μόνος λόγος που η χρονιά δεν έχει χαρακτηριστεί ακόμα καταστροφική είναι ο.... Ρούμπεν Αμορίμ. Με τον Πορτογάλο στον πάγκο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήγαινε... τρένο προς ακόμα ένα πρωτάθλημα, όμως η απόφασή του να αποδεχτεί την πρόταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Νοέμβριο έδωσε νέα πνοή στην κούρσα του τίτλου.

Ξαφνικά μια ομάδα που φάνταζε ως το απόλυτο φαβορί άρχισε να κλονίζεται εκ των έσω, να πετάει βαθμούς και προοδευτικά να επιτρέπει να μπουν ξανά στο «κόλπο» οι Μπενφίκα και Πόρτο που βρίσκονται τρεις και τέσσερις βαθμούς αντίστοιχα πίσω από τα Λιοντάρια. Ακόμα πάντως και με τη Σπόρτινγκ να υποκύπτει στις πληγές της, η Πόρτο δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί τα στραβοπατήματα της αντιπάλου στον βαθμό που θα ήθελε.

Την ίδια στιγμή η πίεση των οπαδών είναι ασφυκτική. Μετά τον αποκλεισμό - έκπληξη στο Κύπελλο από την Μορεϊρένσε, ο κόσμος της ομάδας περίμενε με... άγριες διαθέσεις την επιστροφή της αποστολής και προπηλάκισε τους ποδοσφαιριστές έξω από το «Ντραγκάο» στα τέλη του Νοέμβρη. Τα σκηνικά του Κυπέλλου αποτέλεσαν τη θρυαλλίδα και το πρώτο ντόμινο των όσων θα ακολουθούσαν, με τελευταίο επεισόδιο την ήττα από τη Ζιλ Βισέντε.

