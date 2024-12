Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αύξησαν μετά τα χθεσινά τους αποτελέσματα περαιτέρω τα «κλειδωμένα» έσοδα που έχουν να λάβουν από την UEFA, με γνώμονα τη φετινή τους εκτός των συνόρων πορεία.

Ολοκληρώθηκε χθες (12/12) η 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, όπου ο ΠΑΟΚ «διέλυσε» 5-0 τη Φερεντσβάρος και ο Ολυμπιακός παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Τβέντε.

Οι δύο ομάδες της χώρας μας παραμένουν σε τροχιά ακόμη και απευθείας πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης αφού ενόψει των δύο παιχνιδιών που απομένουν διεκδικούν την είσοδό τους στο Top 8 του τουρνουά, ενώ παράλληλα μετά και τα τελευταία τους αποτελέσματα προσέθεσαν και άλλα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Ετσι με γνώμονα το Football Meets Data που υπολογίζει τα μέχρι στιγμής «κλειδωμένα» έσοδα όλων των clubs από την παρουσία τους στις διοργανώσεις της UEFA, οι μεν «ερυθρόλευκοι» έχουν μέχρι στιγμής εξασφαλίσει 13.820.000 ευρω, οι δε «μαυρόασπροι» 11.739.000, πάντα σε ότι αφορά τα bonus της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας από την αγωνιστική τους παρουσία και πορεία, όπως και το market pool (σ.σ. στον Δικέφαλο προστίθενται και εκείνα των προκριματικών του Champions League).

💸💰📊 UEFA Europa League (unofficial) prize money rankings after MD6



🔹 Lazio 🇮🇹 climbs over €18m and becomes the top earner!

🔹 Bodø/Glimt 🇳🇴 in Top 10 earners

🔹 Anderlecht 🇧🇪 climbs over €10m



Performance points getting more and more important:



🔸 each win is worth… pic.twitter.com/b4jQ1VVqop