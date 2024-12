Οι πιθανές θέσεις στις οποίες μπορούν να τερματίσουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο Europa League

Οι πιθανές θέσεις που μπορούν να καταλάβουν ο Ολυμπικακός και ο ΠΑΟΚ ανάλογα με το τι αποτελέσματα θα φέρουν στις τελευταίες δύο αγωνιστικές.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μία σπουδαία νίκη απέναντι στην Φερεντσβάρος, αφού την συνέτριψε με 5-0 στην Τούμπα ενώ ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 μέσα στην έδρα του με την Τβέντε, με τις δύο ομάδες να έχουν και από ένα χαμένο πέναλτι σε αγώνες για την 6η αγωνιστική του League Stage του Europa League.

Με τα αποτελέσματα αυτά οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 15η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς ενώ ο «δικέφαλος του βορρά» στην 22η με 7 βαθμούς με δύο παιχνίδια ακόμα να απομένουν, τα οποία θα λάβουν χώρα τον Γενάρη.

Ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος ενημέρωσε με ανάρτησή του για το πόσο μπορεί να μεταβληθεί η βαθμολογική κατάσταση των δύο ελληνικών ομάδων ανάλογα με τα αποτελέσματά τους στα δύο τελευταία αυτά ματς. Με βάση τα μαθηματικά μοντέλα και τις προσωμοιώσεις που χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις αυτές ο Ολυμπιακός μπορεί να τερματίσει από την 3η μέχρι και την 32η θέση ενώ ο ΠΑΟΚ από την 5η μέχρι και την 35η θέση.

Κοινώς, παρ' ότι μένουν ακόμη μόνο δύο παιχνίδια, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά για τις δύο ελληνικές ομάδες.

Για τον ΠΑΟΚ το Football Meets Data ανήρτησε μια πιο αναλυτική προσωμοίωση για τις βαθμολογικές του ανάγκες και το μίνιμουμ των βαθμών που χρειάζεται για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο «δικέφαλος του βορρά» με μία νίκη θα έχει σχεδόν σίγουρα (99,9%) εξασφαλίσει την συμμετοχή του στην επόμενη φάση ενώ χρειάζεται τουλάχιστον δύο βαθμούς για να αποφύγει τα «μπλεξίματα» αναφορικά με την πρόκρισή του στην νοκ άουτ φάση μέσω των θέσεων 9-24. Οτιδήποτε λιγότερο από δύο βαθμούς στα ματς Σλάβια Πράγας (εντός) και Ρεάλ Σοσιεδάδ (εκτός) μπορεί να τον βάλει σε μπελάδες.

Absolutely crucial for PAOK 🇬🇷 to win yesterday with such a big margin (5-0).



Goal difference is key, and now with +2 GD PAOK is in a great situation to qualify for Top 24 if they get at least 2 more points in last 2 rounds:



Slavia 🇨🇿 (H)

@ Real Sociedad 🇪🇸 (A)



With 1 win… pic.twitter.com/qUqdz77DNS