Η τελευταία προσομοίωση του Football Meets Data αποκάλυψε τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ εάν αυτός εξασφαλίσει την παρουσία του στους «32» και τους «16» του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη Φερεντσβάρος στην Τούμπα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League (12/12,19:45). Ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται στην 27η θέση της βαθμολογίας και δεν μπορεί να σπαταλήσει άλλους βαθμούς καθώς θέλει να συνεχίσει και στα Play Off της διοργάνωσης.

Το Football Meets Data, μέσω προσομοιωτή έδειξε τις ομάδες με τις οποίες είναι πιθανό να τεθεί αντιμέτωπος τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και οι Θεσσαλονικείς, εάν περάσουν στους «32» και στη συνέχεια στους «16» του θεσμού.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φέρνουν τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Στεάουα Βουκουρεστίου στα νοκ άουτ παιχνίδια, ενώ στον γύρο των «16» είναι πιθανό να βρεθεί στο δρόμο του Δικεφάλου η Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Πρόκειται για δύο ομάδες που μέχρι στιγμής βρίσκονται στην κορυφαία δεκάδα της βαθμολογίας, με βάση την οποία θα προκύψουν οι αντίπαλοι του κάθε συλλόγου στο νέο σύστημα της League Phase.

