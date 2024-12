Το Football Meets Data παρουσίασε τις ομάδες με τις οποίες ο Ολυμπιακός μπορεί να τεθεί αντιμέτωπος στη φάση των «32» και των «16» του Europa League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τβέντε στο «Γ. Καραϊσκάκης» (12/12) με φόντο την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του Europa League. Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν νίκη απέναντι στους Ολλανδούς για να μπουν στην οκτάδα και να «σφραγίσουν» την παρουσία τους στη συνέχεια της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σε πέριπτωση που οι Ερυθρόλευκοι συνεχίσουν, δεν θα έχουν εύκολο έργο καθώς εκεί θα συναντήσουν πολύ υπολογίσιμους αντιπάλους, όπως έδειξε και η τελευταία ανάλυση του Football Meets Data. Η ιστοσελίδα που πραγματοποιεί έρευνες και στατιστικές αναλύσεις γύρω από το ποδόσφαιρο, αποκάλυψε μεταξύ άλλων τις ομάδες που μπορεί να βρεθούν στο δρόμο του Ολυμπιακού στη συνέχεια της διοργάνωσης με βάση τις προσομοιώσεις της.

Στους «32» πιθανή αντίπαλός του είναι η Πόρτο, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης στους «16», μπορεί να βρει απέναντί του την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Οι βαθμοί της νίκης είναι απαραίτητοι για τους Πειραιώτες, καθώς το νέο σύστημα προβλέπει ότι οι αντίπαλοι της κάθε ομάδας προκύπτουν από τη θέση που αυτή κατέχει στη βαθμολογία. Μέχρι στιγμής, ο Ολυμπιακός είναι 14ος, έχοντας οκτώ βαθμούς μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές της League Phase.

Europa League - each team's most likely opponent in KO playoff and Round of 16 (if they qualify) after MD5 pic.twitter.com/mt6zI9Gjco