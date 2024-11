Επεισόδια: Το απαράδεκτο σύνθημα των οπαδών της Μακάμπι

Τα σοβαρά επεισόδια που προκλήθηκαν στο Άμστερνταμ μεταξύ οπαδών του Άγιαξ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ, φαίνεται πως προκλήθηκαν από Ισραηλινούς χούλιγκανς που υποκίνησαν τη βία, με αναφορές ακόμη και στα νεκρά παιδιά της Γάζας.

Η αναμέτρηση του Άγιαξ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League το βράδυ της Πέμπτης (7/11) στιγματίστηκε από τα βίαια επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Άμστερνταμ τόσο πριν, όσο και μετά το τέλος του ματς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, οι συγκρούσεις αυτές ήταν το αποτέλεσμα μιας κλιμακούμενης έντασης που είχε προκληθεί εδώ και λίγες ημέρες στην ολλανδική πρωτεύουσα. Τι συνέβη ακριβώς; Οι Ισραηλινοί οπαδοί ήταν εκείνοι που υποκίνησαν τη βία που ακολούθησε, όπως δήλωσε μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Άμστερνταμ, καθώς ξήλωσαν σημαία της Παλαιστίνης από ένα κτήριο της πόλης φωνάζοντας παράλληλα αντι-αραβικά συνθήματα.

Μάλιστα, οι χούλιγκανς της Μακάμπι άρχισαν να επιτίθενται σε σπίτια που κατεβάζοντας από τα παράθυρα παλαιστινιακές σημαίες, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση κατοίκων της πόλης. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστίνης καταδίκασε τα εν λόγω συνθήματα ως προφανείς επιθέσεις εις βάρος της σημαίας της Παλαιστίνης, παρακαλώντας την ολλανδική κυβέρνηση να διεξάγει άμεση έρευνα για τους υποκινητές των ταραχών.

